王力宏被爆多人運動男女關係混亂　怒告造謠者終勝訴獲道歉賠償

台灣天王王力宏與前妻李靚蕾於2021年12月15日驚爆離婚消息,王力宏亦於當日在社交網發文親證離婚傳聞屬實,認與李靚蕾結束8年夫妻關係,事件震驚各界。其後李靚蕾便連環大爆料,甚至指控王力宏婚內出軌,擁有多名「炮友」等,男女關係極之混亂。兩人還因為離婚而打官司,對簿公堂。王力宏亦因為離婚事件的影響暫停演藝工作兩年,至早前才正式復出。他早前在內地舉行巡迴演唱會,人氣依然強勁。

王力宏與前妻李靚蕾及三名子女。(微博圖片)

自王力宏離婚後,網上亦有不少關於他亂搞男女關係的謠言,據悉社交帳號「脫氧硬糖」曾發布如「王力宏的人妻情人……是徐X瑄」、「王力宏陳X州四人運動」、「王力宏的十個緋聞情人」、「男女通吃」等一系列惡意誹謗、造謠的言論,當時還引起了網友瘋傳及熱議。對此王力宏的公司採取了法律手段,以維護和捍衛王力宏的聲譽。經過法庭審理後,法官於今年1月2日宣判該帳號的不實內容構成對王力宏名譽的妨害,判決要求該帳號要公開在內地發行的報紙發表道歉聲明,並賠償精神損害撫慰金及經濟損失。昨日王力宏的工作室特地發聲明宣布勝訴。

王力宏分享的42秒健身短片(影片截圖)

王力宏亦有轉發該聲明,並中英對照留言寫道:「謊言可以一分鐘繞半個地球,真相經常需要多一點時間。謝謝法院捍衞真相,也謝謝網友們的耐心。Lies can travel the world in a minute, but the truth often takes longer. Great thanks to the courts. Huge thanks to all the fans for your patience.」大批粉絲和網民亦紛紛留言對他表示支持。

王力宏分享的42秒健身短片(影片截圖)

王力宏分享的42秒健身短片(影片截圖)