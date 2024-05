台灣金曲歌王王力宏近日在內地泉州開騷,昨晚他在Instagram分享照片與當地歌迷打招呼,卻遭網民指靚仔樣崩壞,老態盡現。

王力宏被指抬頭紋嚴重顯老,但粉絲力挺他敢於生圖直出。(IG圖片)

王力宏在貼文中寫道:「Great to be back in Quanzhou, see you on stage!很高興回到泉州,期待在台上見到你!」,並分享了一連串造型照,網民反應好壞參半,粉絲當然大讚他靚仔有型,仲敢於「生圖出直」,部份網民就指快將48歲的他崩壞,尤其額頭上的抬頭紋特別顯老,「歲月不饒人」、「婚姻折磨果然還是讓你蒼老了」、「Looks old and sad」、「哪裡來的深閨怨婦」。