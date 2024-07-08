反黑英雄第11集劇透｜張振朗終於知道姚子羚身份　仍奮不顧身相救

《反黑英雄》第10集回顧：

鄧智堅為拿線人費供養女兒赴外地讀書，答應替陳山聰找出販毒組織的底細。陳山聰被其父愛感動，願意私人借出十二萬，並替他將支票交給女兒。姚子羚突然不辭而別，張振朗追至碼頭再一起出市區。姚子羚借意去洗手間後被人接走，張振朗轉眼間不見了姚子羚，張振朗到療養院找姚子羚，才發現她提在口中的老父早已去世，遂約見林景程以找出姚子羚的下落。姚子羚被帶走在船塢與陳少邦見面，原來姚子羚是黃子恆的女朋友，黃子恆死後大家都覬覦他的10億財產。陳少邦因金錢而與對方談判，二人談不攏，他便對姚子羚不利並向她「打毒針」，並遭拋落海，張振朗此時趕往營救。張振朗救起姚子羚後發現她不停抽搐，在頸附近找到「針口」，於是立即帶她去急救。

姚子羚為避開仇家躲到張振朗於南丫島的老家，張振朗亦到南丫島找尋姚子羚，二人談起讀書時的往事。(影片截圖)

陳山聰被其父愛感動，願意私人借出十二萬。(影片截圖)

姚子羚被救起後不停抽搐，張振朗在頸附近找到「針口」。(影片截圖)

《反黑英雄》第11集劇透：

警方三個部門聯合行動，破獲了價值「二千萬」的冰毒，張頴康看着新聞發佈會卻感不妥，懷疑有手足偷藏部份毒品，因為與他們當天在碼頭截獲的相差約一千萬的毒品。於是張頴康找毒品調查科的好友盧宏傑（黃俊豪飾）商量，但黃俊豪卻肯定的表示是二千萬。

警方三個部門聯合行動，破獲了價值「二千萬」的冰毒。(影片截圖)

張頴康看着新聞發佈會卻感不妥，懷疑有手足偷藏部份毒品。(影片截圖)

黑道小頭目番茄（林俊其飾）要鄧智堅帶毒往澳門，鄧智堅偷偷聯絡陳山聰求救，雖然僥倖沒事，但鄧智堅極為害怕，不想再當陳山聰的線人。鄧智堅偷藏起毒品，再交回林俊其手上，陳山聰再要求鄧智堅查清林俊其的老闆是誰，豈料有一次被鄧智堅撞正袁偉豪前來找林俊其，便立即通知陳山聰。

黑道小頭目林俊其要鄧智堅帶毒往澳門。(影片截圖)

鄧智堅偷藏起毒品，再交回林俊其手上。(影片截圖)

姚子羚被張振朗救回後，一直沉默不語，之後她留書離開，稱會與張振朗再見。不久後張振朗在黃子恆的靈位前發現有一個骨灰龕前有一張紅紙擋著，翻開一看驚見姚子羚的名字，就知道她的身份就是「啊嫂」。

姚子羚被張振朗救回後，一直沉默不語。(影片截圖)

姚子羚被張振朗救回後，一直沉默不語。(影片截圖)

姚子羚留書離開，稱會與張振朗再見。(影片截圖)

張振朗終於知道姚子羚身份。(影片截圖)

張振朗與姚子羚回到酒吧聊天，在離開後張振朗立即通知鍾志光陳少邦將會出事，而鍾志光亦通知張振朗有人買兇要殺姚子羚，張振朗收到消息後立即趕往酒吧營救。

張振朗收到消息後立即趕往酒吧營救。(影片截圖)

張振朗收到消息後立即趕往酒吧營救姚子羚。(影片截圖)

而袁偉豪為蔣家旻報仇駕車撞向仇人陳少邦，還要三番兩次的來回撞他，此幕正好被鄧智堅看到。鄧智堅立即通知陳山聰，陳山聰著他前往警署找朱晨麗協助，但鄧智堅來到時卻自首表示陳少邦正是自己撞死，令陳山聰意料不到的。

袁偉豪為蔣家旻報仇駕車撞向仇人陳少邦，還要三番兩次的來回撞他。(影片截圖)

袁偉豪為蔣家旻報仇駕車撞向仇人陳少邦，還要三番兩次的來回撞他。(影片截圖)

鄧智堅來到時卻自首表示陳少邦正是自己撞死。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

