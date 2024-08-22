法證先鋒6第9集劇情｜林盛斌演技收放自如　認真秒變自大咩都得

法證先鋒6第九集劇情：

蔡潔為曾健明及劉桂芳驗屍，查證二人死因，而她亦終於不是對著人工智能解剖，助手林子超終於在場幫忙拍照。黃宗澤等人發現在案發單位提取到兩組不知名人士的指紋，林正峰、戴祖兒與阮嘉敏繼續於咖啡店內商討案情，但對兩組不知名人士的指紋沒有頭緒。阮嘉敏多次致電曾健明身處外地的女兒，告之其父母的死訊，詎料他女兒完全沒有要回來的打算，令阮嘉敏氣難平。

蔡潔終於不是對著人工智能解剖，助手林子超終於在場幫忙拍照。(影片截圖)

林正峰、戴祖兒與阮嘉敏繼續於咖啡店內商討案情。(影片截圖)

蔡潔、袁偉豪及黃宗澤三人商討案情，黃宗澤表示會再做細緻一點的驗證。袁偉豪等人經過一番波折，找到曾健明的印傭查問，得知屋內有大量現金和一隻名貴手錶不翼而飛。

蔡潔、袁偉豪及黃宗澤三人商討案情，黃宗澤表示會再做細緻一點的驗證。(影片截圖)

袁偉豪等人經過一番波折，找到曾健明的印傭查問。(影片截圖)

蔣祖曼與孟希璘因撞車而入院檢查，蔣祖曼擔心胎兒受傷，她「疑神疑鬼」覺得有人要加害於她，立即聯想到前男友及其家人。

蔣祖曼與孟希璘因撞車而入院檢查。(影片截圖)

蔣祖曼「疑神疑鬼」覺得有人要加害於她，立即聯想到前男友及其家人。(影片截圖)

林盛斌今集又成為「MVP」，繼之前終於認真做實驗後，今次得知證物與印尼有關後，立即找來印尼制藥商會的朋友。戴祖兒直言平時的他並不謙虛，但今次卻很欣賞他，林正峰問他到底憧多場國家語言時，他又回復誇張的個性表示十多個國家的語言都難不到他。

林盛斌今集又成為「MVP」。(影片截圖)

戴祖兒直言平時的他並不謙虛，但今次卻很欣賞他。(影片截圖)

警方在當舖找到曾健明的手錶；黃宗澤等人在勒死曾健明的尼龍繩上有發現，證明曾健明並非自殺。蔡潔約袁偉豪及黃宗澤到酒樓喝早茶，有意讓二人與關楚耀見面，蔡潔調查了不少關楚耀的生活習慣，更玩起「扮偶遇」的遊戲，被袁偉豪及黃宗澤取笑她「少女心」。蔡潔見到關楚耀時表現興奮，令在旁的袁偉豪及黃宗澤都「傻眼」，默默的觀察完對蔡潔表示關楚耀與她的故人並不相似。

蔡潔調查了不少關楚耀的生活習慣，更玩起「扮偶遇」的遊戲，被袁偉豪及黃宗澤取笑她「少女心」。(影片截圖)

蔡潔見到關楚耀時表現興奮，令在旁的袁偉豪及黃宗澤都「傻眼」。(影片截圖)

蔣祖曼外出跑步，但突然間天降玻璃窗，嚇到她跌倒在地上。黃宗澤路過見到立即扶起她，蔣祖曼回到家後對黃宗澤說自己接連遭遇意外事故，是人為而非意外。黃宗澤思前想後，覺得蔣祖曼的說話並非無理，似是若有所思。

蔣祖曼回到家後對黃宗澤說自己接連遭遇意外事故，是人為而非意外。(影片截圖)

黃宗澤思前想後，覺得蔣祖曼的說話並非無理。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)