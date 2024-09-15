圈中靚媽曾全身54%嚴重灼傷走出陰霾為同路人籌款　提1歲兒展笑容

台灣藝人Selina（任家萱）13日下午出席台灣陽光基金會「為愛勇敢！支持燒傷顏損兒服務」公益記者會。



當天她收到小朋友送給她的畫作與柚子裝飾禮物時，當場感動落淚，並笑稱自己「被主辦單位陰了」 ，連忙拿衛生紙拭淚。

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曾經歷過燒傷、復健的她，也提到顏損兒在成長過程中會面臨許多身、心靈的挑戰，因此相當不捨，也盼透過自己的力量，讓社會大眾除了捐款外，一起營造更友善的環境。

台灣藝人Selina（任家萱）13日下午出席台灣陽光基金會「為愛勇敢！支持燒傷顏損兒服務」公益記者會。（中天新聞提供）

Selina稍早收到小朋友送給她的畫作以及柚子裝飾，當場感動落淚。（中天新聞提供）

Selina受訪時提到，日前幫滿1歲的兒子「小腰果」舉辦了抓周儀式，透露小腰果第1個抓到的是象徵招財與福氣的「萬寶槌」，接著說萬寶槌對寶寶來說有一定重量，但小腰果當時卻沒有任何猶豫地拿起來，笑稱兒子的臂力彷彿「雷神」；而他之後則陸續抓了小汽車與毛筆，讓私心準備咪高峰要給兒子拿的Selina，邊笑邊無奈地笑說：

他連碰都沒碰、看也沒看！

而抓周儀式當天，Selina也邀請了Ella與Hebe等40位親友一起同樂，她提到有開放親友自由參加「開賭盤」，一起猜猜看兒子會抓到什麼，1注500元（台幣、下同），親友可自行決定是否參加，沒想到猜中的人很多。隨後稱可能是有人「偷動手腳」，把萬寶槌提前放在離小腰果最近的地方。至於Hebe與Ella下注的結果如何？Selina則笑說Ella應該有猜中：

因為攝影師拍到她拿1000塊很開心的樣子。

抓周儀式當天，Selina邀請了Ella與Hebe（Facebook@任家萱 Selina）

被問到是否有生第2胎的規劃？Selina表示一切「順其自然」，認為目前想多陪伴小腰果一起成長，發現兒子現階段隨時都會「解鎖」學會新的事物，讓她很想隨時紀錄他的成長，因此應該「再過1年」才會考慮準備第2胎。

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此外，周杰倫、張惠妹、五月天近日宣布將登上台北大巨蛋開唱，令不少歌迷也相當期待S.H.E也能夠有相關規劃，或是舉辦演唱會。



對此，Selina回應目前沒有計畫，接著幽默表示「我們都太了解自己了體力的部分！」但強調未來的事情「誰也說不準」，並未將話說死。而她對於「二姐」江蕙將在國慶晚會復出，則表示自己是二姐的歌迷，對於能夠再聽見她的美妙歌聲，感到相當開心。

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