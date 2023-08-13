S.H.E相隔4年突於Hebe演唱會驚喜合體　巧妙避開版權疑慮內幕曝光

田馥甄（Hebe）11日在小巨蛋開唱，好姐妹Selina、Ella驚喜現身合體，相隔了4年終於正式在舞台上相聚，田馥甄感動說：「想到能和姐妹一同站在舞台上，3+1合體是如此難得珍貴的體驗，比自己演出前還興奮，這兩天都興奮得睡不著。」



任家萱與田馥甄、陳嘉樺合體令台下粉絲陷入瘋狂，3人時而逗趣對嘴、時而感性告白，讓全場氣氛既歡樂又感動，更特別獻唱《給小孩》作為最佳祝福。

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關於挑選這首歌的巧思，田馥甄透露：「每個生命都是恩賜，每個大人都曾經是眾所期盼而來到世上的生命，《給小孩》除了獻給Selina肚子裡的小腰果，更是獻給曾是小孩的每個我們。」用真摯歌聲來倒數小腰果即將來到這個美麗新世界。

3人中最愛哭的Selina率先掉淚，她大喊：「我彩排就哭了2次。」一邊從Hebe口袋抽出衛生紙擦淚：「我這件衣服沒有口袋，有交代Hebe記得帶衛生紙，姐妹真的很值得託付啦！」

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唱完《美麗新世界》後，Ella和Selina依依不捨離開舞台，Hebe說：「我今天的心情很興奮，很像遠足的小學生，謝謝上天給我們這個緣份。」說完也跟著掉淚。

S.H.E 2018年離開老東家華研，這次合體巧妙避開版權疑慮，她們今從頭到尾未親口說出「我們是S.H.E」，而是讓台下歌迷喊出；唱的《美麗新世界》是重新編曲版，並非錄音專輯版本。歌曲版權使用上也有符合社團法人中華音樂著作權協會（MUST）的公播權。

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