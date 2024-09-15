男神當兵被傳有特權享專用廁所仲去夜蒲　報到惹大批「老婆」守候

台灣藝人許光漢上個月低調到成功嶺營區入營訓練，透過役別甄選被分發到台灣內政部社會役公益大使團服替代役，13號到役政署替代役訓練及管理中心報到，有粉絲到場守候，他隨隊現身時低頭不語，其中心表示，預計最快10月就會參與公益演出。



33歲許光漢8月20號低調代伍服替代役，成媒體焦點；同月29日依意願選進社會役「公益大使團」，在成功嶺受訓時因參賽獲獎、內務整理優良，獲6小時榮譽假，本月6日提前放假，當天中午離營，神情愉快，還低調表示，心情平穩。

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但他也在受訓期間，被爆出爽吃便當、零食及獨用廁所等禮遇情形，離營後被拍到疑出入酒吧，恐違軍紀。但內政部澄清，許員未享有任何特殊待遇，獨用廁所是誤傳；成功嶺訓管中心則回應，比較像餐廳，且與親友聚會，未違反相關規定。

許光漢隨隊現身時低頭不語。（聯合報授權使用／記者賴香珊攝）

許光漢身著統一制服，右手持報到資料，頭戴帽子及口罩，低著頭跟在管理幹部後方。（聯合報授權使用／記者賴香珊攝）

許光漢於13號結束在成功嶺的民防課程專業訓練後，與16名同梯的替代役前往在中興新村的役政署替代役訓練及管理中心報到，該中心表示，13號報到的17名役男，其中7人為公益大使團，許光漢也是其中之一。



而因媒體披露，許光漢於13號會到中興新村的替代役中心報到，上午已有女粉絲前往關心，想一睹男神丰采，得知下午才會現身，中午過後又到場守候，且人數變多。

許光漢身著統一制服，右手持報到資料，頭戴帽子及口罩，低著頭跟在管理幹部後方。（聯合報授權使用／記者賴香珊攝）

13號下午1時30分，許光漢隨隊抵達替代役中心，而他身著統一制服，右手持報到資料，頭戴帽子及口罩，低著頭跟在管理幹部後方，對於媒體提問心情、有什麼話要對粉絲說等問題，沒停下腳步與回答，僅微微點頭示意，隨後進入中心。

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不過，現場的「許太太」們，看到許光漢現身，雖然僅有短短幾分鐘，仍相當開心，紛紛拿手機錄影、拍照，直呼就算戴帽子、口罩仍然很帥，一眼就能認出。



替代役中心副主任卓煥新表示，許員有表達想低調服役，也謝謝各界關心。而他在完成報到後，將依規定參與大使團的訓練，會與原有團員培養默契，對接業務及節目規畫，待其熟悉步入正軌，預計最快10月就會參與大使團的公益演出。

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