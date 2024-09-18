四方館結局4大賣點懶人包　周依然檀健次共患難後感情升溫度春宵

檀健次、周依然領銜主演的陸劇《四方館》愛奇藝近日大結局，本作改編自陳漸的小說《西域列王紀》，集結喜劇、懸疑及愛情等要素，節奏明快，燒腦又不失詼諧，描述雍國外交機構「四方館」裡主角一行人連破「赤目回魂案」、「王子慘死案」、「紅蓮魔瓶案」等詭案，攜手成長的過程。



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《四方館》賣點1：檀健次 x 周依然歡喜冤家

「新晉陸劇男神」檀健次飾演的「元莫」是外交機構四方館外聘人員，在城門口為入城的異國人士辦證，他跟試圖混進城的焉樂國流民「阿術」（周依然飾）結下不解之緣，陰差陽錯之下，阿術成為元莫的小婢女，兩人展開吵吵鬧鬧的同居生活，是一對讓觀眾嗑刻越上癮的歡喜冤家。

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《四方館》賣點2：檀健次形象大轉變

因演出古裝《長相思》聲勢大起成為新一代男神的檀健次，這次拋開高冷形象，在《四方館》中逗趣辦案，劇中是個看似軟爛、吊兒郎當的「廢柴男主」，實則智商超高，是能點出案情關鍵的奇才，與周依然、杜淳、闞清子攜手破案闖關。這樣的角色轉變，他表示：

「我覺得挺好的，元莫給了之前看《長相思》的觀眾一顆暖心丸，讓大家從悲傷的情緒中跳脫出來，我也希望未來能夠嘗試更多不同角色，不要被特定形象綁住。」



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《四方館》賣點3：周依然賣萌擔當

周依然今年在療癒系精品劇集《我的阿勒泰》表現受到觀眾喜愛，在《四方館》裡作風古靈精怪的她被選為全劇組「最會賣萌的人」，檀健次透露她戲外也很萌，常常聊著聊著就陷入自己的世界裡，得不時把思緒拉回來，闞清子則笑稱自己在劇裡是「買單姐」，只要一看見周依然就會想給她買好吃的跟漂亮衣服，並直誇她「太可愛了。」

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《四方館》賣點4：撒糖迎結局？

除了駭人案件及阿術的落難公主的身世之謎，《四方館》男女主角相互陪伴扶持的純愛也感動不少劇迷。劇中兩人出生入死共患難後，感情急速升溫，元莫成了戀愛腦，把各種美食、鮮花都往阿術身邊送，還替她燒熱水，想讓她美美地洗花瓣浴卻不小心跌進浴桶裡，被元莫一連串貼心又浪漫的舉止感動的阿術主動勾脖獻吻，兩人忘情交纏共度一夜後，沉浸在幸福裡的元莫捨不得與她分開，說完「只躺著多沒意思」便再度甜吻阿術，讓觀眾看了跟著臉紅心跳，也期待接下來的結局會如何撒糖。

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