流水迢迢｜10大劇情演員懶人包　任嘉倫李蘭迪之外配角群亦強大

任嘉倫、李蘭迪、徐正溪主演的陸劇《流水迢迢》，總共40集，9月14日開播，網友：「任嘉倫古裝神顏」、「少君出場實在太好看」、「第一次看到男主開局虐女主」、「全員智商在線」、「好久不見安陵容」，爆米花小姐特別整理「陸劇《流水迢迢》10大劇情演員」！



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陸劇《流水迢迢》劇情線上看1.古裝權謀愛情

改編自簫樓同名小說，月落城少城主「蕭無瑕」化名為「衛昭」潛伏大椋多年，背負佞臣罵名，為查清家族被害真相，在兩國和談大典上，試圖擄走當年案件中的唯一活口，精心佈置的計畫卻被突然出現的少女「江慈」所破壞。



劍鼎侯「裴琰」趁機將重傷的江慈養入府中，以此找到幕後刺客，三人各懷心思在大椋和月落上演關於家國的愛恨情仇。通常都是男主和男二爭女主，這部是雙男主算計女主，衛昭想滅江慈口，裴琰拿江慈性命佈局，互相設計圈套！

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陸劇《流水迢迢》劇情線上看2.月落冤案

當年齊王主持和談納「月落」為屬地，僅過半個月，齊王卻莫名死於月落，齊王一干隨行人等皆因護主不力，慘遭追責處死。



月落老城主「蕭海天」遭大椋鎮遠大將軍設局陷害，被污衊勾結尉人和囚殺齊王，不僅蕭府滅門，就連月落子民也不放過，月落戰敗後，被責令進貢白銀和奴隸，受制於大椋二十載，但卻未真正臣服過大椋，「燕氏」是當年舊案的唯一證人，也就是江慈的師父！

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陸劇《流水迢迢》劇情線上看3.任嘉倫

任嘉倫飾演衛昭，光明司指揮使，真實身份是月城少城主「蕭無瑕」，衛昭取名自「洗冤昭雪」，鼎鼎大名的衛三郎，立朝以來第一個可以上朝且直達天聽的指揮使。



為了給父親洗刷罪名，借光明司爬上高位，組建暗影閣，忍辱負重多年，從人人唾棄的罪臣之子、人人玩弄的少年奴隸到人人懼怕的奸佞小人，仗著有陛下撐腰，背負罵名奉皇命行差，作威作福濫殺無辜，一直暗中關照在慶康的月落族人，一天到晚都在樹上監視江慈！（笑）

陸劇《流水迢迢》劇情線上看4.李蘭迪

李蘭迪飾演江慈，江家村少女，一介孤兒，師從燕霜喬，個性隨興自在又重情重義，但有些小聰明，畢生所願就是「嚐盡天下美食、看遍世間美景」。



原本打算在和談大典看完劍鼎侯的英姿就啟程去月落，不小心破壞衛昭暗殺計畫，中斷腸草之毒，肩胛處受刀傷。在侯府養傷，被裴琰救活，扮成其婢女，因為看到衛昭虎口上的月牙印，而三番五次慘遭滅口，只想過好自己的日子，兩頭都不得罪，左右逢源，稱衛昭是「心狠手辣的沒臉貓」！

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陸劇《流水迢迢》劇情線上看5.徐正溪

徐正溪飾演裴琰，字少君，大椋劍鼎侯、長風衛掌權者，出身門閥世家，南靈裴氏裴子敬之子，六歲時入宮當質子，即便立下赫赫戰功，但屢遭陛下打壓。



深受百姓愛戴的他，無半點驕矜奢靡之氣，因此椋帝派他去主持兩國和談，只要能找出刺客且和談成功，便可以入朝為相，蟄伏多年就是為了全力振興裴氏一族和振興長風衛。拿唯一見過刺客的「江慈」為誘餌，想引其出洞，在御前承認專寵江慈，兩人在旁人面前做戲！

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陸劇《流水迢迢》劇情線上看6.配角群

《星漢燦爛》高寒飾演侯府門中客杏林「崔亮」、《古相思曲》張雅欽飾演月落暗影閣臥底「玉蓮」、《當家主母》趙華為飾演光明司指揮副使「易飛」、《花琉璃軼聞》朱元冰飾演侯府長風衛統領「安澄」、《在暴雪時分》許睿浩飾演侯府長風衛副將「童敏」、《且試天下》張豐毅飾演善猜忌大椋皇帝「謝澈」、《你是我的榮耀》季肖冰飾演大椋太子「謝熾」、《一生一世》葉筱瑋飾演大椋閒散王爺「謝煜」、《雲之羽》溫崢嶸飾演裴琰母親「容玉蝶」、《後宮甄嬛傳》陶昕然飾演江慈師傅「喬燕/燕霜喬」！（就是安陵容啊）

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陸劇《流水迢迢》劇情線上看7.人物關係圖

官網特別製作人物關係圖，大椋為背景，以「月落：蕭無瑕/衛昭」、「江家村：江慈」、「慶康：裴琰」三人出身各自劃分，涅槃重生昭雪的衛昭有月落族人幫襯、闖蕩江湖成長的江慈身邊只有師父一人、肩負家國重任的「裴琰」有母親和門客，且跟太子和莊王關係甚好。值得注意的感情線除了「玉蓮＆洪杰」和「崔亮＆董涓」之外，最大瓜就是裴琰父親、裴琰母親與大椋皇帝兒時是三角戀！

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陸劇《流水迢迢》劇情線上看8.男主開局虐女主

過去男女主角都是不打不相識，《流水迢迢》是真「相殺相愛」，衛昭和江慈初見面，三郎就送上「下毒（斷腸草）、捅刀（捅心臟）、鎖喉、補掌」四套組，第二次衛昭拿刀抵江慈的脖子、第三次衛昭拿師父的命威脅江慈，不僅多次用力戳她傷口，還對其施以「蟻刑（螞蟻聞著甜味而來，爬進耳朵和嘴巴），預告中還有一幕「牢獄肩胛互穿」。衛昭有他的能耐、江慈有她的本事，兩人不相上下，前面有多虐，後面就有多甜！

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陸劇《流水迢迢》劇情線上看9.情利相識

衛昭在報仇的過程中，冷漠的心漸漸被江慈給打破，後期會露出柔軟和善良，對江慈說：

「如果你想感謝我的話，不如就從了我」

「跑到我這裡來，偷瞧春光啊」

「原來江姑娘早就打定好了，來輕薄在下」

「若不是你，恐怕我這一生，都充滿著仇恨」

「自與你相識，方知這世間並不全是黑暗與痛苦」

「等這一切都結束了，我就陪你回江家村」！



陸劇《流水迢迢》劇情線上看10.原聲帶

孫楠獻唱片頭曲〈夢山河〉、劉宇寧帶來片尾曲〈尋常〉，插曲有何潔、王櫟鑫〈迢迢〉、王赫野〈勿〉、希林娜依高〈誓言〉、金潤吉〈月落謠〉、楊寶心〈入夢〉！

陸劇《流水迢迢》總共40集，9月14日起「WeTV、愛奇藝」播出！

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