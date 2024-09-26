企業強人第9集劇情｜陳豪龔嘉欣關係日進千里　雨中抱起讓她投籃

《企業強人》第9集劇情：

譚俊彥駕車時被潑紅油，原來是他們兩個所做的，而這兩個人就是龔嘉欣的兩個弟弟。陳豪得悉龔嘉欣獨自前往佛山跟員工談判，心中忐忑不安。

譚俊彥駕車時被潑紅油，原來是他們兩個所做的。(影片截圖)

譚俊彥駕車時被潑紅油，原來是他們兩個所做的。(影片截圖)

姜大衞找上譚俊彥，表示支持他的決定，譚俊彥覺得若與陳豪繼續意見分歧，留下來也沒有用，萌生去意。張曦雯希望陳豪別因與譚俊彥意見相左，就要他離開世代。

姜大衞找上譚俊彥，表示支持他的決定。(影片截圖)

譚俊彥覺得若與陳豪繼續意見分歧，留下來也沒有用，萌生去意。(影片截圖)

龔嘉欣因與員工談判而受傷入院，龔嘉欣向陳豪細說在佛山時的驚險情況。龔嘉欣向員工大派定心丸，代陳豪向他們表示不會解僱大家，還會「加人工」。張曦雯見陳豪對她關懷備至，心頭一酸。龔嘉欣拉陳豪到一邊問他與張曦雯的關係，陳豪如實回答，

龔嘉欣因與員工談判而受傷入院。(影片截圖)

張曦雯見陳豪對她關懷備至，心頭一酸。(影片截圖)

譚俊彥向陳豪表示不會收回說話，於是向董事局請辭，陳豪親自平息工潮。張曦雯邀請譚俊彥加入成峰，2019年，譚俊彥加入不久即取得優秀成績，更晉身成為高級合伙人。姜大衞更藉天空城一事，挑撥陳豪與張曦雯，對著他們說著不同的話，但都被張曦雯看穿。

譚俊彥向陳豪表示不會收回說話，於是向董事局請辭。(影片截圖)

張曦雯邀請譚俊彥加入成峰。(影片截圖)

姜大衞更藉天空城一事，挑撥陳豪與張曦雯。(影片截圖)

姜大衞更藉天空城一事，挑撥陳豪與張曦雯。(影片截圖)

龔嘉欣與陳豪日進千里，除了是合作伙伴亦是朋友。在一次的籃球比賽中，龔嘉欣被大家推到場內一起玩，結果下起大雨，好勝的她堅持要「入籃」才離開。陳豪見狀，把龔嘉欣抱起讓她投籃，再直接帶走她，相處儼如情侶般自然。

龔嘉欣與陳豪日進千里，除了是合作伙伴亦是朋友。(影片截圖)

陳豪把龔嘉欣抱起讓她投籃，再直接帶走她，相處儼如情侶般自然。(影片截圖)

陳豪把龔嘉欣抱起讓她投籃，再直接帶走她，相處儼如情侶般自然。(影片截圖)

譚俊彥透過私家偵探調查，得悉張曦雯近日常跟陳豪密會；張曦雯在譚俊彥面前表現得若無其事，譚俊彥心裡又妒又怒。

譚俊彥透過私家偵探調查，得悉張曦雯近日常跟陳豪密會。(影片截圖)

張曦雯在譚俊彥面前表現得若無其事。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)