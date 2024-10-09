60歲影后「10年未拍戲」罕見露面風韻猶存　影壇地位超然卻零架子

60歲金馬影后張曼玉，暌違銀幕多年，近年已經沒有拍戲的她，低調過生活，昨天意外現身上海觀賞時裝秀，坐在第一排不僅大方與其他來賓互動，保養得宜的她，60歲的真實狀態更是掀起不少討論。



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張曼玉在9月20日歡度60歲生日，但她依舊風韻猶存，不僅身材纖細，肌膚還是很白嫩，氣色相當好，在秀場和很多後輩聊天，個性也非常隨和。

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不少網友直呼：

「張曼玉真的太美了」

「年紀大了還是美，才是真的美」

「歲月不敗美人，真的是美女」。



張曼玉意外現身上海觀賞時裝秀。（微博圖片）

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