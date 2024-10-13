蕭敬騰林有慧婚禮｜繼周杰倫後再有「大牌歌星」缺席 全因這女子
撰文：聯合新聞網
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劉若英昨晚起重返上海，舉辦2場「飛行日」巡演。
五月天阿信難掩激動在社群預告今晚會在現場跟台下觀眾見面，等同於他將缺席好友蕭敬騰（老蕭）在台北的世紀婚宴。
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劉若英重返上海有感而發，跟觀眾聊到1994年第一次造訪上海，朝聖很多在電影、小說見到的場景，還到和平飯店看爵士樂團表演，特別想演出周璇、李香蘭等很會唱歌的角色，於是安排「夜上海」一曲圓夢。
而她演出的電視劇《澀女郎》正是在上海取景，驚喜獻唱《大家來戀愛》，以歌聲跟粉絲重溫回憶。
昨晚上海有張學友，李榮浩、鳳凰傳奇等人舉辦演唱會，她感謝歌迷選擇了她，感性告白：
謝謝你們選了我，你們果然眼光獨特，更謝謝學友哥唱了很多好歌，一直陪伴我們。
接著帶來《她來聽我的演唱會》一曲感謝歌迷。
而《飛行日》巡演升級版除了有無立柱的舞台，她換穿「波光粼粼新裝」、新增「飛向你」環繞舞台，飛向各個角落的歌迷，距離近到伸手可及，讓眾人興奮不已。
安可橋段則開放歌迷喊聲點歌，帶來《傍晚》與加人AI男聲合唱的《分開旅行》，見著大家跟著唱和，她開心地問說：「你們都是練好來的？所以才唱那麼大聲！」
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