凍齡飲食｜53歲劉若英排毒抗老4秘訣！中醫解構成效什麼是還陽水?

53歲歌手劉若英，上周末在台北小巨蛋開唱，她在華語歌壇出道至今32年，臉蛋、身材如同少女，即使經歷結婚、生子依然沒有變化，體重始終保持50公斤上下，也常自稱是「少女歐巴桑（大媽）」。



究竟劉若英的回春抗老秘訣是什麼？

劉若英養顏秘訣（按圖了解👇👇👇）

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劉若英曾分享，每天早上喝「還陽水」護腎排毒，每天喝一小碗清淡白粥，改善腸胃消化、養顏美容，以及天天泡澡促進血液循環。另外，她也堅持天天早睡早起及規律運動。

還陽水護腎？早起喝溫開水助排毒

台灣中醫師周宗翰指出，中醫沒有所謂的「還陽水」，網路流傳的還陽水作法，是將煮沸的熱開水放置保溫杯中，透過杯蓋密閉方式等待一夜後，讓水蒸氣凝結形成水滴，「但水的分子結構未改變，原則上還是同一杯水」，喝還陽水護腎的說法，言過其實了。

不過，周宗翰認為，早起喝一杯溫開水，確實是養生好習慣；以中醫觀點來看，晨起時，氣血循環的經絡落在手陽明大腸經與足陽明胃經，且人體經過一個晚上的睡眠，體內的水分會大量流失，起床後喝杯溫開水，不但有助腸胃及泌尿系統進行排毒，刺激腸胃蠕動、幫助排便，也能改善早起口乾舌燥的情況。

舒淇7天排毒餐（按圖👇👇👇）

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白粥排毒、顧腸胃 這樣吃超營養

針對劉若英喝白粥顧腸胃、護膚的作法；周宗翰表示，「白粥為食療聖品」，具有養陰補氣、發汗排毒、滋養腸胃及提升免疫力的作用，尤其現代人作息不正常、生活壓力大、三餐油膩及腸胃問題多，而容易消化的白粥，確實是保養腸胃不錯的選擇，同時也能補充水分，緩解便秘的問題。若想要吃得更營養，白粥建議放入富含優質蛋白質的雞蛋、豆腐、魚肉、海鮮或青菜等食材，也可當作營養均衡的養生餐。

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2階段泡澡法 排毒效果好

「流汗是最佳的排毒方式。」周宗翰說明，腎臟是排毒器官，但現代人流汗機會減少，體內的累積毒素全部藉由排尿方式，容易加重腎臟的負擔，而泡澡（浸浴）透過流汗方式排出體內累積的毒素，就能減輕毒素對腎臟的傷害，提供「2階段泡澡法」，先以40℃的熱水泡澡20分鐘，再以42℃的熱水泡澡5分鐘，更能大量排汗，有效促進排毒。

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