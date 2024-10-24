62歲綜藝一哥土耳其錄外景遇恐襲　越洋受訪報平安：會把行程走完

土耳其發生恐怖攻擊，導致多人死傷，吳宗憲率領的三立《綜藝玩很大》剛好在土耳其出10周年外景，吳宗憲越洋接受訪問，「我們這裡一切平安，接下來還是會把行程走完」。



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《綜藝玩很大》這次大隊人馬赴土耳其，除了吳宗憲外，還有浩子、庹宗康、曾莞婷等人，前天剛結束伊斯坦堡的錄影，目前全員在番紅花城，和發生恐攻的安卡拉相距3小時，約146公里，雖然遙遠，但製作單位安排的行程是在番紅花城錄完後，就往安卡拉邁進，吳宗憲說，「那邊是觀光區，放心，我們會注意安全」。製作人評估後，認為：

「安卡拉應該還OK，我們會照行程前往。」



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《綜藝玩很大》這10年來做過幾次大型錄影，包括前進非洲、瑞士、阿曼，這次選土耳其，是因為它的處於中東，同時具歐、亞不同風情，目前大隊人馬已經錄了4天，吳宗憲說：「過程都很順利。」他還不忘了問候：

「台灣那邊都好吧？」



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