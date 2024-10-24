金城武消失7年被傳去耕田　恩師坦言好羨慕：回歸本來喜歡的事

陳昇跨年演唱會邁入第30次，23日舉辦《大波浪》跨年記者會，提到近年已有許多好友隨著兩岸的風起雲湧，漸漸沒有空參加他的演唱會，而近來金城武淡出演藝圈，有沒有可能邀他來同歡？陳昇表示聽朋友的朋友說金城武在種田：「他比較少和我聯絡，比較常跟阿煜（黃連煜）聯絡」。



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據了解金城武曾跟劉若英一起擔任陳昇的錄音室製作助理，同時學習音樂製作相關知識，等於是陳昇愛徒。金城武已有7年未推出新作品，今年2月傳出閃娶日本女主播，所屬經紀公司立即否認，上個月日本周刊又驚爆開價他2億日幣出售沖繩老家豪宅，他的經紀公司否認：

「據我們了解，之前家人在沖繩的住處一直是用租的，不是他的房子，而且已經搬離很久，這個房子的買賣跟他和家人都無關。」



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陳昇說平常不會主動去跟別人連絡，也沒必要，對於聽到金城武在種田，他滿羨慕，表示：

「回歸本來喜歡的事，種田、養花養草。」



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《大波浪》也是陳昇所屬新寶島康樂隊的新專輯，共同在專輯中注入對社會的敏銳觀察與獨特的浪漫情懷，喊話：

「專輯記錄著成長的過程，期待能繼續活到老、寫到老。」



對於聽到金城武在種田，陳昇滿羨慕，表示：「回歸本來喜歡的事，種田、養花養草。」（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）

陳昇（左起）跟阿Van、黃連煜合組的新寶島康樂隊推出新專輯《大波浪》。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】