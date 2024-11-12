永夜星河劇評｜虞書欣古偶劇拍出Cyberpunk味極創新　豆瓣7.7好評

由騰訊視頻、恆星引力出品的《永夜星河》開播後，給人們帶來了三個「驚喜」。第一個「驚喜」是，這部劇在騰訊視頻開播僅五天便豆瓣開分7.5，是2024年豆瓣開分最快的古裝劇，也是2024年開分最高的古裝奇幻劇；第二個「驚喜」是，豆瓣開分後短短幾天，分數便從7.5上漲至7.7；第三個「驚喜」是，全網追劇熱度走高，全民追劇熱議玩梗，互動性極強。



前不久還有媒體在表達對古偶劇觀眾流失的擔憂，《永夜星河》便用超過15萬的豆瓣打分人數、持續佔據酷雲全端熱度第一名、彈幕互動量突破8000萬等成績證明了：只要創作上不落俗套，製作上精雕細琢，就能召回觀眾，並進一步打開市場。

【圖輯】點圖放大看更多《永夜星河》劇照👇👇👇

+ 17

目前，這部劇正在Netflix、騰訊視頻海外版WeTV、YouTube、Rakuten Viki 、Viu等多家海外平臺同步播出，已經在海外WeTV多地區播放量登頂TOP1，還將陸續在韓國AsiaN電視臺，以及日本、越南等多個地區的主流平臺播出，給出了積極的文化出海信號。



《永夜星河》借助開創性的賽博古裝輕喜劇、高品質的東方奇幻美學，既讓國內的年輕觀眾持續上頭，也為海外觀眾打開了瞭解中國文化的新視窗。

【相關圖輯】Netflix 11月上架必睇10套新片懶人包：影后/奧術2/冼拿/浮游先生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

《永夜星河》創新內容帶來驚喜和追捧

「賽博古裝輕喜劇」是這部劇融合「穿書」和「系統」兩大元素後，自然而然生髮出的類型和風格創新。「穿書」基於的是網路文學，「系統」基於的是電子遊戲。這兩個都是當代年輕人最常接觸的文娛產品。將它們結合在一起，再進行一定的顛覆，就能做出既熟悉又陌生的體感。



具體在劇中，便是穿入小說《捉妖》世界的主人公凌妙妙（虞書欣 飾），那時靈時不靈的「上帝視角」。如果只有「穿書」設定，凌妙妙本應擁有絕對的上帝視角，攻略反派慕聲（丁禹兮 飾），一路開掛一路爽。

但「系統」的加入，打破了淩妙妙上帝視角的全知全能，為劇情走向和人物成長帶來了更多的變數，也就帶來了更多的看點。可以說，「穿書」帶來的是快樂滿分的輕喜體驗，「系統」帶來的是反套路的賽博龐克（Cyberpunk）質感。兩者有機結合，是為賽博古裝輕喜劇。

【相關圖輯】陸劇推薦｜Netflix近三年熱播內地劇Top10：延禧攻略、且試天下…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

上帝視角在劇中什麼時候靈、什麼時候不靈，顯然是被編劇團隊精心設計好的。靈的時候，給觀眾帶來爽感；不靈的時候，給觀眾帶來驚喜。已更劇情中上帝視角最靈光的一次，是凌妙妙幫書中的父親林祿山（宋佳倫 飾）買到一座金礦，成為一方首富。



有趣的是，這份爽感並非來源於利用上帝視角「暴富」，而是利用上帝視角「撫慰」。因為凌妙妙在此之前，是希望通過上帝視角改變書中林家滿門抄斬的命運，可是她的上帝視角不夠靈光，只改變了滿門抄斬，並未改變家財散盡。金礦是對林祿山舍己為民的補償。

系統的存在，限制了穿書後的上帝視角，很多「本以為可以輕鬆應對」的事，都給予了主人公更大的磨礪。觀眾也跟隨大起大落的劇情，如坐過山車般盡情沉浸於悲喜交替之中。

【相關圖輯】雲之羽｜6套陸劇認識「雲為衫」虞書欣：蒼蘭訣、下一站是幸福…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

把現代化的賽博質感融入古裝之中，可以做出很多顛覆性段落，凌妙妙的上帝視角敵不過系統，觀眾自然也就難以預判主創的「鬼主意」。



比如第一集剛播10分鐘，就因為主人公被系統的懲罰天雷劈死而全劇終，甚至連片尾字幕都滾動了一遍。凌妙妙做新手任務期間，為了嘗試可行的作弊手段而反復失敗，讓觀感一度進入「無限流」狀態。

第一次見到熊貓座標時，系統更是出現了亂序錯誤，導致所有觀眾跟隨凌妙妙突然就開啟超點，「直通大結局」了。這些主創跟觀眾的「開玩笑」不光是新鮮、罕見，還是難以捉摸、難以預料的。

【相關圖輯】陳都靈｜陸劇最美綠葉10部代表作：長月燼明、蓮花樓、雲之羽…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

「系統」在劇中掌控的是林妙妙上帝視角的靈與不靈，在劇外掌控的是敘事節奏，是彩蛋密度，是天馬行空的奇思妙想。任務系統和系統空間的設置，讓穿書題材有了新的創作思路，讓觀眾對每一集的更新都充滿期待。



從東方幻想到賽博古裝輕喜的一路創新，恆星引力展現出對內容創作的深耕，對細分賽道的拓展。古偶劇，依然具有獨特的魅力和價值，大有可為。

【相關圖輯】Netflix近兩年網播積分最高10套陸劇：蒼蘭訣、夢華錄、且試天下…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

《永夜星河》絲滑的東方奇幻質感

從破次元壁的漫改網劇《從前有座靈劍山》，到豆瓣評分高達8.1的《蒼蘭訣》，恆星引力一向擅長用動人的故事和一流的視聽效果，以創新思路為觀眾打造最適配題材特質的視聽享受。



《永夜星河》裡的書中世界，有著絲滑的東方奇幻質感。凌妙妙初入書中世界，系統第一次啟動的時候，點燃的紅蠟燭正處於從桌子上跌落的過程中。這個定格瞬間，讓人感到無比絲滑。

在時間停止的段落裡，觀眾可以細品美術組以「宋風唐遺」為時代背景、敦煌莫高窟壁畫為環境色彩，以及從中國傳統書法字帖中汲取靈感、選用類文字符號來設計的書中世界。

【相關圖輯】10位新一代最有潛力陸劇小花：《玉骨遙》盧昱曉《長風渡》艾米…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

同時，電腦特效組的工作被很好地「隱藏」於其中，將賽博元素無縫接入。隨著劇情展開，觀眾跟隨主角團來到了更豐富的環境空間，遭遇了更多類型的妖。儘管捉妖師和大妖之間術法對決的場面非常恢弘，但電腦特效從來不會跳脫出美術打下的視覺體系。



無論是前期出現的鏡妖（陳都靈 飾），還是中期出現的水妖王（于濟瑋 飾）和水妖後（李書漫 飾），其服飾上都有特徵化元素。他們施展招式時，特效組製作的動畫素材，就成了這些特徵化元素向空間裡的延伸。

這種美學思路，讓《永夜星河》的東方奇幻質感在具備典型性之餘，還有著非常高的完整性、統一性。這讓一些場景給人留下了深刻的印象。比如鏡中世界的破碎感、鋒利的鏡面碎片帶來的兇險氛圍就達成了渾然一體的效果。

【相關圖輯】7位陸劇女星著古裝被嫌醜：任敏《玉骨遙》、周冬雨《千古玦塵》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

由塵妖組成的好感度數值提示，也是世界觀、美術設計、特效製作合力帶來的一個個小驚喜。倒影符咒所引發的倒影世界，則是對中國傳統文化裡陰陽理念的一種具象化。這可不是加一層色彩濾鏡就能搞定的。



還有一些主人公情感升溫的高光文戲場景，比如凌妙妙和慕聲玩竹蜻蜓的畫面，在色彩和前後景的佈置上，都有著鮮明的中國傳統美學傾向。

白描則精細入微，寫意則氣韻貫通，《永夜星河》從傳統文化、非遺技藝中廣泛取材，讓東方傳統美學自然而然地流淌在畫面的每一個角落，與劇情和人物融為一體。這部劇在海外平臺上的熱播，體現出海外觀眾對中國故事和中國文化的喜愛。

【相關圖輯】《慶餘年第二季》僅排第三？2024古裝陸劇豆瓣排行榜 冠軍估唔到（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

更短的反射弧，更同頻的情感

影視創作為什麼要強調創新？因為當一種套路和節奏被觀眾熟知後，觀眾就能跑在劇集的前頭，不再同頻。《永夜星河》讓很多年輕觀眾持續上頭的一個秘密在於，它縮短了主人公凌妙妙的反射弧，從而與腦筋活躍的網生代群體達成了新的同頻。



通常來講，一個人穿越回古代，或者穿入小說、遊戲等異世界後，都會有一個確認過程。他/她需要通過幾個證據的連續證明，才能相信自己發生了超自然的穿越，並一點點去理解穿越。

凌妙妙的設定，則是一個經常閱讀各類小說、熟知當代潮流、反感俗套設定的網生代少女。她的反射弧就像現在的年輕觀眾一樣短。穿書後，她僅憑對面的人穿著古裝這麼一個視覺線索，便瞬間意識到自己穿越了。

【相關圖輯】6部好看但被禁播的陸劇推薦：延禧攻略、如懿傳、微微一笑很傾城…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

也就是說，她對穿越的認知反射，和觀眾是同步的。這種「短反射弧」作為凌妙妙的人物特性，貫穿了後邊的所有戲份。她帶著現代人思維，對書中的一切進行著即時的內心「吐槽」，也就成為了觀眾的同聲嘴替。

這首先為一些橋段帶來了互動效果。比如林祿山展示三件注入捉妖師靈力的珍寶時，凌妙妙就立即替觀眾在內心吐槽其為聲控燈、電冰箱、電風扇。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

更好玩的是，這種嘴替還可以加入一些現代諷刺。比如凌妙妙得知郭天官（邵桐 飾）賣給鄉親們的平安符就是最低階的驅蚊符時，即刻吐槽了一句「智商稅啊」。



以前類似的「借古諷今」最快也得是網民在彈幕裡打出來。這回有了凌妙妙的超短反射弧，網民的彈幕甚至有些跑不過凌妙妙。這也許就是這部劇彈幕量極高的原因——網民的競爭心被凌妙妙給激發了。

縮短主人公的反射弧，一個顯著的作用是提高了敘事效率和節奏。再加上，系統派發的任務有一定的單元屬性，因此有幾集給人的觀感，很像一部敘事閉合、節奏飛快的商業電影。

豆瓣開分後短短幾天，《永夜星河》分數便從7.5上漲至7.7。（截圖）

此外，由於這部劇還非常重視人文關懷與社會思考，凌妙妙的短反射弧，就更容易建立劇中人與觀眾的情感同頻。可以說，凌妙妙讓觀眾產生的高度代入感，在國產劇領域是一次質變。



反應快決斷就快，決斷快行動就快，凌妙妙的高行動力、高主動性，與當下年輕人是一致的。她的成長、她的覺醒、她為書中世界帶來的改變，就帶出了更具當下性的立意。

劇裡的妖，並不都是傳統印象中的生物成精，也有鏡子、泉水這樣的物品、自然元素。如此一來，人與妖的相處，就映射著人與整個自然界的共生。在凌妙妙認知世界、建立羈絆的過程中，觀眾越來越深地體察到這個書中世界與現實世界的諸多關聯。

劇情進入聖京篇後，那家賣「奢侈品」的萬珍堂從妖身上貪婪索取養生佳品、華美衣物的行為引起了凌妙妙的憤怒，也有很多網民產生共情。這是因為現在的年輕人有著更強的動物保護意識，他們看懂了主創想表達的態度，並與之共鳴。



賽博古裝輕喜劇，是恆星引力新創的類型賽道。於奇幻冒險中融入現實主義創作思路，則是恆星引力為古偶劇找到的新打開方式。隨著欽天監的登場，《永夜星河》正式進入「主線敘事」，這場充滿想像力又有邏輯體系的「改命之旅」，還有更多的寶藏等待挖掘。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】