52歲資深歌手揭童年秘密「一原因無法開口」全身發抖幾乎瀨尿

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式展覽由台灣富邦文教基金會與2024 TTXC攜手呈現，在高雄夢境現實熱鬧舉行中，品冠創作的〈你好，緊張〉成為家長與孩子們的最愛之一。這首歌旨在幫助孩子消除常見的緊張感，品冠也透露，這首歌的靈感來自他童年時的緊張經歷，原來他曾是名副其實的「緊張大師」。



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品冠回憶道，儘管他從小喜歡唱歌，但在他人面前總因焦慮而無法開口。「我明明在洗澡時覺得自己是世界上最會唱歌的歌手，但在別人面前唱歌時，會全身發抖，甚至快尿出來」，這段經歷促使他創作了〈你好，緊張〉，希望透過這首歌幫助孩子們理解並克服內心的恐懼。

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品冠表示，他在副歌歌詞中設計了「我好緊張」，「想讓小朋友從第一人稱去思考，自己緊張的時候，面對事情該怎麼解決」，他更希望孩子能找到簡單的方法解決緊張，像歌詞中反覆提到的「大口深呼吸」，這不僅是緩解焦慮的技巧，也能成為孩子冷靜面對困難的心靈工具。

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