新聞女王｜Man姐、佐治有點醒你嗎？15句對白打工仔絕對有共鳴

熱播劇《新聞女王》迎來大結局！沒有高開低走，也沒有戀愛腦情節，不得不說這是一部完整呈現職場暗鬥，權斗的高分職場劇。而且，劇本卡點都在線，有節奏，一點都不拖垮，晚上下班回來煲劇真的會一不小心一晚追上10多集。



其中裏面的經典台詞句句毒辣，雖然聽着刺耳，但沒有一句不是職場現實！

《新聞女王》盡現職場世界的黑暗面，難怪會吸引不少觀眾追看：（按圖了解）

+ 31

現在就和小編一起回顧這些打工仔都感共鳴的金句吧！

1.

商人無祖國。你對公司有感情，但公司對你有感情嗎？有本事的人到哪裏都是舞台。

在公司久了，付出的commitment 多了，不知覺就會把公司作為自己的第二個家，而忘了我們和公司之間其實只是利用關係。我們可以對工作負責任，但不能超越底線，而忽略了生活及個人發展。

2.

職場上不可以太過認真。認真就會不滿意，一不滿意就會不開心。公司不是沒了你就不轉了。

聰明的職場人都會懂得藏拙，扮傻；並不是他們智商低，只不過是一種在職場生存的方法而已。

3.

不給對手留漏洞才叫贏。

正所謂細節定輸贏，一味魯莽向前衝，忽略了細節，被對手抓住不放，後果將不堪設想。

4.

我是來求職的，收多少錢，就做多少事，我怎麼會便宜公司。

職場不是學校，大家相聚一起工作都是因為利益輸送關係，為了那維持生活的碎銀子而工作。

5.

其他的事你自己決定，但如果你甚麼都要我告訴你才會做，那麼公司可能不需要你了。

無論甚麼工作環境，主動解決問題的能力都是職場必不可少的技能。如果還抱着學生思維處理工作，估計離淘汰的距離不遠了。

6.

勢不可去盡，話不可說盡；凡事太盡，緣分勢必早盡。

說話留3分，日後好相見，倘若事事非得爭個輸贏，就會敗壞人際關係，賠了貴人。

相關文章：解僱｜究竟發生過甚麼事？她入職10天落力工作 竟惹老細不滿被炒

+ 9

7.

責任你不想負，權力又想佔盡，哪有這麼好的事。

每個選擇都有遺憾，不想付出就想有收穫是不可能的事。

8.

人生就如這棋局，從來沒有人能夠掌控時代，而那些玩弄時代的人，也終將會被時代所淹沒。

人生如棋。我們以為自己是掌控局勢的操盤者，殊不知到最後我們也只不過是這棋局中的局中人。

9.

船最怕找不到方向，尤其是大風大浪的時候，所以才需要燈塔。

不得不說人在努力了一段時間後，總會陷入迷惘的瓶頸期。這時候就要尋找突破點，讓自己不苟且於幾畝發揮空間。

10.

每個人身後都有一枚棋子，寓意着在這場權力的困局裏，沒有人能獨善其身。

我們都想保持中立的立場，遠離是非紛爭漩渦。但就連心臟的位置都會偏左，不是保持中立就能不被議論傷害。人在江湖有太多身不由己的事，所以保護自己是件很重要的事。

11.

忍氣吞聲，只會讓對方得寸進尺，最後就是大家一起遭殃。

遇到同事越界，碰觸底線的行為我們應該為自己發聲。而不是做一個老好人，被他人欺負到頭上而不自知。

12.

這世界從來都不公平，哪有那麼多的苦盡甘來，你把在學校學到的東西全忘了，總之不要在這裏找原因，要找方法，用盡方法留下來。

工作而已，別參雜太多個人情緒、私人感情。不然，你會被扣上不稱職，不諳世道的標籤。

13.

公司、同事是兩個獨立的個體，界限劃得越清晰，才能置身事外。

職場吃得開的往往都是那些拎得清的人。只有劃清界限，才不會把有限的精力耗費在不值得的人、事、物上。

14.

人生中只有一件事比被人議論更糟糕，那就是：無人議論你。

人活在世上，不多不少需要一定的存在感。職場小透明，不僅讓人對你沒印象，之後碰到比較好的項目也撈不到半點好處。

15.

當整個世界無聲，你只要勇敢發聲，就會成為無懼的力量。

劇中有個經典的橋段就是新聞台接到首富離世的消息，但在還未核實事實前大家都不敢報道。只有許詩晴勇敢站出來，承擔主播一職，並說出那句堪稱全劇最瀟灑的話「I have nothing to lose」 敢做敢擔當的精神讓人不得不佩服！

最近不懂看甚麼，那就來看看這部劇喔！真心不錯推！

【延伸閱讀，更多職場殘酷現實】

被老細使到盡 人工6年沒加 事主想辭職公司竟提出刻薄條件挽留

+ 8

成功爭取加人工 卻被要求簽保密協定 事主及後才知為何說不得

+ 10

【本文獲「Goody25」授權轉載。】