新聞女王｜Man姐、佐治有點醒你嗎？15句對白打工仔絕對有共鳴

熱播劇《新聞女王》迎來大結局!沒有高開低走,也沒有戀愛腦情節,不得不說這是一部完整呈現職場暗鬥,權斗的高分職場劇。而且,劇本卡點都在線,有節奏,一點都不拖垮,晚上下班回來煲劇真的會一不小心一晚追上10多集。



其中裏面的經典台詞句句毒辣,雖然聽着刺耳,但沒有一句不是職場現實!

《新聞女王》盡現職場世界的黑暗面,難怪會吸引不少觀眾追看:(按圖了解)

+ 31

現在就和小編一起回顧這些打工仔都感共鳴的金句吧!

1.

商人無祖國。你對公司有感情,但公司對你有感情嗎?有本事的人到哪裏都是舞台。

在公司久了,付出的commitment 多了,不知覺就會把公司作為自己的第二個家,而忘了我們和公司之間其實只是利用關係。我們可以對工作負責任,但不能超越底線,而忽略了生活及個人發展。

2.

職場上不可以太過認真。認真就會不滿意,一不滿意就會不開心。公司不是沒了你就不轉了。

聰明的職場人都會懂得藏拙,扮傻;並不是他們智商低,只不過是一種在職場生存的方法而已。

3.

不給對手留漏洞才叫贏。

正所謂細節定輸贏,一味魯莽向前衝,忽略了細節,被對手抓住不放,後果將不堪設想。

4.

我是來求職的,收多少錢,就做多少事,我怎麼會便宜公司。

職場不是學校,大家相聚一起工作都是因為利益輸送關係,為了那維持生活的碎銀子而工作。

5.

其他的事你自己決定,但如果你甚麼都要我告訴你才會做,那麼公司可能不需要你了。

無論甚麼工作環境,主動解決問題的能力都是職場必不可少的技能。如果還抱着學生思維處理工作,估計離淘汰的距離不遠了。

6.

勢不可去盡,話不可說盡;凡事太盡,緣分勢必早盡。

說話留3分,日後好相見,倘若事事非得爭個輸贏,就會敗壞人際關係,賠了貴人。

相關文章:解僱|究竟發生過甚麼事?她入職10天落力工作 竟惹老細不滿被炒

+ 9

7.

責任你不想負,權力又想佔盡,哪有這麼好的事。

每個選擇都有遺憾,不想付出就想有收穫是不可能的事。

8.

人生就如這棋局,從來沒有人能夠掌控時代,而那些玩弄時代的人,也終將會被時代所淹沒。

人生如棋。我們以為自己是掌控局勢的操盤者,殊不知到最後我們也只不過是這棋局中的局中人。

9.

船最怕找不到方向,尤其是大風大浪的時候,所以才需要燈塔。

不得不說人在努力了一段時間後,總會陷入迷惘的瓶頸期。這時候就要尋找突破點,讓自己不苟且於幾畝發揮空間。

10.

每個人身後都有一枚棋子,寓意着在這場權力的困局裏,沒有人能獨善其身。

我們都想保持中立的立場,遠離是非紛爭漩渦。但就連心臟的位置都會偏左,不是保持中立就能不被議論傷害。人在江湖有太多身不由己的事,所以保護自己是件很重要的事。

11.

忍氣吞聲,只會讓對方得寸進尺,最後就是大家一起遭殃。

遇到同事越界,碰觸底線的行為我們應該為自己發聲。而不是做一個老好人,被他人欺負到頭上而不自知。

12.

這世界從來都不公平,哪有那麼多的苦盡甘來,你把在學校學到的東西全忘了,總之不要在這裏找原因,要找方法,用盡方法留下來。

工作而已,別參雜太多個人情緒、私人感情。不然,你會被扣上不稱職,不諳世道的標籤。

13.

公司、同事是兩個獨立的個體,界限劃得越清晰,才能置身事外。

職場吃得開的往往都是那些拎得清的人。只有劃清界限,才不會把有限的精力耗費在不值得的人、事、物上。

14.

人生中只有一件事比被人議論更糟糕,那就是:無人議論你。

人活在世上,不多不少需要一定的存在感。職場小透明,不僅讓人對你沒印象,之後碰到比較好的項目也撈不到半點好處。

15.

當整個世界無聲,你只要勇敢發聲,就會成為無懼的力量。

劇中有個經典的橋段就是新聞台接到首富離世的消息,但在還未核實事實前大家都不敢報道。只有許詩晴勇敢站出來,承擔主播一職,並說出那句堪稱全劇最瀟灑的話「I have nothing to lose」 敢做敢擔當的精神讓人不得不佩服!

最近不懂看甚麼,那就來看看這部劇喔!真心不錯推!

【延伸閱讀,更多職場殘酷現實】

被老細使到盡 人工6年沒加 事主想辭職公司竟提出刻薄條件挽留

+ 8

成功爭取加人工 卻被要求簽保密協定 事主及後才知為何說不得

+ 10

【本文獲「Goody25」授權轉載。】