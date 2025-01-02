林憶蓮跨年騷連唱多首經典歌 深圳站演唱會門票預售日期出爐
撰文：ETtoday
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林憶蓮出席2025東方衛視跨年盛典，為大家帶來了一場絕妙的金曲串燒，包括〈傷痕〉、〈鏗鏘玫瑰〉、〈夜太黑〉、〈歸零〉、〈至少還有你〉、〈分分鐘需要你〉等，讓觀眾聽得如癡如醉。
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與此同時，林憶蓮的「迴響Resonance」2025巡迴演唱會首站深圳站也在緊鑼密鼓地籌備中，自12月24日演唱會官宣以來，歌迷們就已經滿懷期待等待著迴響時刻的到來。為了給觀眾帶來無與倫比的視聽盛宴，演唱會的幕後團隊傾注了大量心血，從燈光設計到舞臺佈置，每一處細節都力求完美。
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林憶蓮「迴響Resonance」巡迴演唱會首站深圳站將會在2月22日於深圳灣體育中心春繭體育場舉行，門票於1月2日在紛玩島優先購，1月3日分別在大麥和貓眼預售，演唱會其他場次的演出時間和地點也將陸續公佈。
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