Netflix男神患隱疾幾個月後離世 享年37歲 曾演脫衣舞男走紅
撰文：中天新聞網
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Netflix知名西班牙劇集《計陷牛郎》（Toy Boy）劇中的男演員Jose De La Torre驚傳離世，享年37歲。
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據西班牙媒體《Montilla Digital》報導，Jose De La Torre幾個月前就生病，不過確切病名未知，後續他與病魔抗戰，但最終仍不敵病情，近日傳出離世，享年37歲，他的葬禮已在12月6日舉行完畢。
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Jose De La Torre飾演《計陷牛郎》而走紅，該劇以脫衣舞男為包裝，並結合犯罪謀殺元素，共製作兩季。他病逝的消息曝光後，不少演藝圈人士紛紛在社群悼念，包括西班牙女演員兼歌手Lolita Flores在IG發文哀悼：
「要接受你離去的消息對我來說太困難了，生活有時真的太不公平了。」
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