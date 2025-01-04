趙露思遭爆深陷情傷！前男友瘋傳是楊洋 曾傳出同居見過雙方家長
撰文：聯合新聞網
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中國大陸當紅女星趙露思驚傳病倒，去年12月27日其工作室發聲證實她在12月18日因身體不適就醫，目前停工療養中，她的復原狀況昨天曝光，全身僵硬努力學走路，連拿湯匙都很吃力，令人心疼。
趙露思元旦更罕見以千字文控訴曾遭前老闆毆打，甚至要離開還付出高額的分手費引起關注。
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大陸狗仔「王大發」又爆料，趙露思前男友也是傷害她很深的人，但他並沒有說出前男友是誰。
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而過去趙露思曾多次爆出與男星楊洋熱戀，兩人還傳出同居已見過雙方家長，掀起討論，不過戀情始終未被證實。楊洋後來又與新劇女星傳出熱戀。
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