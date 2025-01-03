趙露思病情徹底爆發「嚴重軀體化」致無法行動　患者可靠4招應對

【趙露思／軀體化／失語症／抑鬱症】你是不是經常覺得身體不適，反覆出現頭暈、心悸、肌肉痠痛等症狀，但就醫檢查後，卻沒有任何異常？那你有可能是「軀體化」了，也就是近年來被大眾高度討論的一種心理疾病，這些看似不嚴重的小病，就是在反映你所承受的壓力，當這些壓力無法得到釋放，身體就成了你負面情緒的「代罪羔羊」，呈現出「軀體化」。



而近日中國流量小花演員趙露思被爆出深受重病，被判斷為嚴重的「軀體化」，因為長期忽視自己的心理問題而產生各種病癥，新的一年，大家不妨停下來多關心自己，開始好好照顧自己的情緒。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 18

身體無法承受的心理創傷而出現「軀體化」

「軀體化」為20世紀初由德國精神治療師Stekel所提出的一個概念，指的是某種感受因為無法在情感方面被表達，被壓抑到潛意識中，最終只能透過身體來呈現，而症狀可能包含頭痛、胃痛、肌肉緊繃、疲勞、睡眠障礙、腹瀉、胸悶等，不過在經過醫學檢查後，卻沒有發現病理改變。



軀體化同時被視為一種心理防禦機制，患者將情緒上的痛苦轉化為身體上的不適症狀，通過身體症狀來減輕與情感壓力有關的心理痛苦，它們看似是身體上的疾病，但根源往往隱藏在心理層面。

【相關圖輯】趙露思疑患失語症 醫生呼籲留意3大症狀 壓力大及失眠恐是先兆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

趙露思長期忽視心病5年 嚴重軀體化至無法行動

當人們處於心理壓力或情緒困擾時，內心的衝突無法得到緩解，就容易轉化為身體症狀，就如同近日中國知名女星趙露思被爆出的症狀，趙露思於微博上發布的聲明中表示，自己從2019年開始便有抑鬱症傾向，遭遇到各種壓迫和糾紛，卻被周遭的人認為太矯情、小題大做，因此忽視了自己的心理問題。



她在2021年開始出現了過敏反應，因為皮膚是人體最直接的屏障，而軀體化便會先攻擊人體最薄弱的地方，紅疹、發癢、盜汗隨之而來，接著在2021年爆紅後出現神經性耳聾，2022年頻繁出現嘔吐、暈眩，直到最近病情才徹底爆發，嚴重至出現失語症，不得以才中斷工作休養。

4個幫助自己應對軀體化的技巧

那我們該如何應對軀體化呢？除了尋求專業的精神科治療，我們也可以從生活上一點點幫助自己，以下是4個面對軀體化的小技巧。

一、察覺情緒並接納它

學會關注自己的情緒變化，當身體出現不適時，不只侷限關注於身體症狀本身，還要思考是否存在心理因素的影響，意識到自己的症狀與情緒之間的關聯，並允許這些症狀的出現，不要急著去抗拒它，而是以一種平和的心態去接納，因為抗拒只會產生更多的焦慮，不利於症狀的緩解。



【相關圖輯】玩轉腦朋友2阿焦｜一文看清焦慮症是什麼 2招奪回情緒主控台（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

二、學會正確的情緒表達和宣洩方式

情緒是要表達的，每個人都要學會面對自己的情緒並將其發洩出來，當遇到某種困擾時，不要過度壓抑，可以與親朋好友坦誠交流，分享自己的感受，或是參與一些休閒活動轉移注意力，釋放內心的壓力。



三 、學習一些心理調適的技巧

掌握一些心理調適的技巧，像是深呼吸、冥想、漸進性肌肉鬆弛，這些技巧能幫助你在面對壓力時，及時調整自己的身心狀態，減少軀體化的發生。當你覺得特別疲勞、壓力很大時，可以花十幾分鐘清空腦袋的思緒，將注意力集中在內心活動上。



四、尋求專業的幫助

如果軀體化的症狀非常嚴重，及時向專業的心理醫生求醫是非常必要的，心理諮詢可以幫你重塑信念、改變不合理的思考模式，從而減輕焦慮等情緒症狀。



你的身體在向你發出警告 別再輕易忽視心理狀態

語言是有欺騙性的，但身體卻是誠實的，當你身體出了問題又找不到病理性原因時，就是身體在向你發出的警報信號，大眾對抑鬱症普遍抱有嚴重的偏見，認為是矯情、脆弱的一 種藉口，但抑鬱症不僅僅只是一種情緒上的低落，更是一種生理上的病變，並且會伴隨著無數軀體化的病徵，小至頭痛，大至不停發燒，但在內外科都查不出任何症狀。

【相關圖輯】《致我的解離》爆紅引起網民關注精神健康 一文看清解離是什麼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

心理諮詢師趙永久在書中《成熟大人的情緒溝通力》提到，人的身體和心理是緊密相連的，當心理上的痛苦無法被意識到時，就會在身體上表現出來。持續不關注自己壓抑的情緒，身體就會反覆的出現症狀（反覆代替表達內心感受）。所以當我們意識到內心的痛苦，並將其表達出來時，軀體化的現象通常就會消失。

你的身體比想像中的更忠誠於自己，當身體上開始出現了問題，很可能就是在跟你抗議，暗示你已經超載了，這時不妨稍微停下來傾聽內心的聲音，多多關心自己，內心強大了，你的身體才會跟著強大。

【相關圖輯】盤點圈中5大肥仔肥妹潛力股「他」7歲學演戲 長大後變演技派男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

喘口氣吧！十大人氣「治癒系」韓劇 拯救你的厭世日常

你也陷入「烤吐司症候群」了嗎？韓國職場新詞揭示隱形心理危機

明明什麼都沒做卻疲憊不堪？6大警訊揭露「情緒勞動」過度的隱形成本

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】