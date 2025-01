吳大維專訪｜舊愛全是美女獲封「女神收割機」如今卻被老婆嫌老派

58歲吳大維2018年走入婚姻,跟小14歲老婆Kadeira在西雅圖結婚,剛滿5歲的女兒遺傳老爸戲胞,「整天跟自己演戲,5小時都沒停」,他的頑童性格也依舊,就算女兒20歲時他已是73歲老頭,也從不悲觀:「不能那麼早死,所以身體要養好一點!」



吳大維(右)被小14歲愛妻俘虜。(IG@david_wu1002)

【圖輯】點圖放大看更多吳大維近照👇👇👇

+ 9

吳大維接受台媒「聯合報」專訪,他不否認自己老派,仍會拿紙頭和鉛筆寫字,家裡留著舊的手機、電話、卡帶,老婆嫌說「可以丟了」,念舊的他秒拒:「不要!」曾擔任Channel V的VJ(影像騎師)長達10幾年,他發現女兒聽的兒歌、看的YT,配的音樂是80年代樂團Tears for fears經典曲「Everybody wants to rule the world」;當紅名曲「APT.」,他也一一哼唱分析,神似5首老歌拚在一塊:

「沒什麼不好啊,受歡迎就是厲害!」



吳大維當年曾跟林熙蕾、孟廣美、趙薇、徐懷鈺、張本渝等女星交往,獲封「女神收割機」。(視覺中國)

【圖輯】點圖放大看更多吳大維昔日照片👇👇👇

+ 12

吳大維當年曾跟林熙蕾、孟廣美、趙薇、徐懷鈺、張本渝等女星交往,獲封「女神收割機」。他曾被命理老師鐵口直斷「過人的精力、體力和天生的桃花」,另一位老師則說「未來太太要很有包容力」。但吳大維現在似乎反而被老婆吃得死死的,先前他曾被問女方如何收服情場浪子,笑回:

「個性兇悍吧,才制得住我。」



吳大維接受「聯合報」專訪。(聯合報授權使用/記者趙大智攝影)

吳大維不認為自己算過動症「只是比較活潑」。(聯合報授權使用/記者趙大智攝影)

如今面對面問他,老婆會不會Google那些桃花一一追問,吳大維搖頭:「她不會那麼無聊。」至於如何知道「就是她了」,則用煮水形容:「水到某個沸點才會滾嘛。」他原本就不喜歡嬌艷型,Kadeira:

「就是我喜歡的樣子,很可愛,很漂亮,而且看不膩。」



但吳大維也承認Kadeira的朋友當初得知對象是他時,反應是:「妳怎麼會跟他?」感覺不會在一起很久,的確,他過往戀情最長3年,但如今結婚已邁入第7年非常幸福,而且正是Kadeira催促他開小紅書等社群,跟外界連線,有趣的是女兒天生不怕鏡頭,甚至很會搶爸爸鏡頭。

老婆44歲,女兒才5歲,吳大維一點都不憂慮:「保險都買好,遺囑還沒寫,但肯定都給她們啦。」覺得成龍都70歲還能拍動作片,他一點都沒必要悲觀。

吳大維想接戲演反派。(聯合報授權使用/記者趙大智攝影)

吳大維剛入行時曾跟張曼玉拍過電影《黃色故事》,也曾在影視作品中扮演過李小龍,但最為人知的是VJ這個身分,去年底他出席公視記者會「糟糕!我又吸走別人的念頭了」,活動結束,一群男攝影記者搶著跟「吳滿秀」Wu Man Show拍照,魅力不減。

吳大維笑說,年輕時剛入行到劇組,連燈光是什麼都搞不清楚,當時曾跟上天禱告:「有飯吃就不錯了!」現在自嘲是不是老天爺真的聽了他的話,就這樣讓他「混」了30幾年。現在他最想演的是警匪片裡的反派,也希望在台灣能有戲劇邀約,過過戲癮。

58歲吳大維現在長這樣。(聯合報授權使用/記者趙大智攝影)

吳大維當爸爸後更為沈穩。(聯合報授權使用/記者趙大智攝影)

延伸閱讀:

前妻許允樂愛上李玉璽 張兆志一句話回應「遭網友狂嗆」

元旦夫妻!是元介復合舊愛 甜喊:我的老婆「愛著妳」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】