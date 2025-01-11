吳大維專訪｜舊愛全是美女獲封「女神收割機」如今卻被老婆嫌老派

58歲吳大維2018年走入婚姻，跟小14歲老婆Kadeira在西雅圖結婚，剛滿5歲的女兒遺傳老爸戲胞，「整天跟自己演戲，5小時都沒停」，他的頑童性格也依舊，就算女兒20歲時他已是73歲老頭，也從不悲觀：「不能那麼早死，所以身體要養好一點！」



吳大維（右）被小14歲愛妻俘虜。（IG@david_wu1002）

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吳大維接受台媒「聯合報」專訪，他不否認自己老派，仍會拿紙頭和鉛筆寫字，家裡留著舊的手機、電話、卡帶，老婆嫌說「可以丟了」，念舊的他秒拒：「不要！」曾擔任Channel V的VJ（影像騎師）長達10幾年，他發現女兒聽的兒歌、看的YT，配的音樂是80年代樂團Tears for fears經典曲「Everybody wants to rule the world」；當紅名曲「APT.」，他也一一哼唱分析，神似5首老歌拚在一塊：

「沒什麼不好啊，受歡迎就是厲害！」



吳大維當年曾跟林熙蕾、孟廣美、趙薇、徐懷鈺、張本渝等女星交往，獲封「女神收割機」。（視覺中國）

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吳大維當年曾跟林熙蕾、孟廣美、趙薇、徐懷鈺、張本渝等女星交往，獲封「女神收割機」。他曾被命理老師鐵口直斷「過人的精力、體力和天生的桃花」，另一位老師則說「未來太太要很有包容力」。但吳大維現在似乎反而被老婆吃得死死的，先前他曾被問女方如何收服情場浪子，笑回：

「個性兇悍吧，才制得住我。」



吳大維接受「聯合報」專訪。（聯合報授權使用／記者趙大智攝影）

吳大維不認為自己算過動症「只是比較活潑」。（聯合報授權使用／記者趙大智攝影）

如今面對面問他，老婆會不會Google那些桃花一一追問，吳大維搖頭：「她不會那麼無聊。」至於如何知道「就是她了」，則用煮水形容：「水到某個沸點才會滾嘛。」他原本就不喜歡嬌艷型，Kadeira：

「就是我喜歡的樣子，很可愛，很漂亮，而且看不膩。」



但吳大維也承認Kadeira的朋友當初得知對象是他時，反應是：「妳怎麼會跟他？」感覺不會在一起很久，的確，他過往戀情最長3年，但如今結婚已邁入第7年非常幸福，而且正是Kadeira催促他開小紅書等社群，跟外界連線，有趣的是女兒天生不怕鏡頭，甚至很會搶爸爸鏡頭。

老婆44歲，女兒才5歲，吳大維一點都不憂慮：「保險都買好，遺囑還沒寫，但肯定都給她們啦。」覺得成龍都70歲還能拍動作片，他一點都沒必要悲觀。

吳大維想接戲演反派。（聯合報授權使用／記者趙大智攝影）

吳大維剛入行時曾跟張曼玉拍過電影《黃色故事》，也曾在影視作品中扮演過李小龍，但最為人知的是VJ這個身分，去年底他出席公視記者會「糟糕！我又吸走別人的念頭了」，活動結束，一群男攝影記者搶著跟「吳滿秀」Wu Man Show拍照，魅力不減。

吳大維笑說，年輕時剛入行到劇組，連燈光是什麼都搞不清楚，當時曾跟上天禱告：「有飯吃就不錯了！」現在自嘲是不是老天爺真的聽了他的話，就這樣讓他「混」了30幾年。現在他最想演的是警匪片裡的反派，也希望在台灣能有戲劇邀約，過過戲癮。

58歲吳大維現在長這樣。（聯合報授權使用／記者趙大智攝影）

吳大維當爸爸後更為沈穩。（聯合報授權使用／記者趙大智攝影）

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