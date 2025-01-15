黃秋生批評洛杉磯山火「人禍大於天災」：加州被一群白痴帶回古代
撰文：聯合新聞網
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美國加州洛杉磯山火延燒，造成至少25人喪生，摧毀上萬棟建築物，仍有10萬流離失所。金馬影帝黃秋生在臉書開砲：「加州終於被一群白痴帶回古代。為世人展示白痴的力量。所以，白痴遍布世上每一角落。白痴無分種族，無分階層，無分性別，同埋無分性取向。」他認為這一次加州大火的原因，人禍大於天災。
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有網友認為，加州現在是水旱季節的冬天，竟然正在維修水庫、放乾所有水源，造成這一次野火燃燒根本來不及救援。黃秋生親回：
「做了一整年，不知道在幹什麼，現在被人罵翻。」
也有人認為真實情況還不明，不要先下定論，不要亂說話。
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