《延禧攻略》聶遠微博頻曬女兒照　網民驚見父女撞臉：果然是親生

46歲聶遠在《延禧攻略》跟秦嵐組帝后CP大受歡迎，近期最被熱議是他號稱每月給300萬人民幣家用的故事。他再婚小9歲的妻子秦子越後育有2女，10歲大女兒「天天」本名聶子一，前陣子跟著老爸現身愛奇藝尖叫之夜，不但亭亭玉立，父女模樣像到讓人驚呼：「果然是親生的，一模一樣！」



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聶遠是標準的寵女狂魔，他的微博曬女兒比曬妻子更多，常分享拍戲空檔父女互動照片。聶子一除了遺傳老爸英氣，也跨足戲劇圈成為星二代，第一部是在《曙光》演出「吉祥」一角，接著父女在《暗夜與黎明》飾演養父女。

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也許是為愛女鋪路，去年底聶遠出席愛奇藝尖叫之夜拿獎，就帶著女兒同行，還喊她「聶子一老師」，父女拍了不少合照，小女孩張張都架勢十足，虎父無犬女。

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