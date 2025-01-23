日媒揭富士電視台「性朝貢行程表」受害女直指聚會似陪酒：被弄髒

近日，日本演藝圈再爆醜聞，男星中居正廣因與富士電視台女員工的桃色糾紛，意外揭開電視台內部長期存在的女主播「性朝貢」黑幕。此事引發社會震驚，甚至蔓延至國際輿論。多位離職員工爆料，現任社長港浩一不僅知情，還是此體制的推手，導致富士電視台面臨信譽危機，廣告主紛紛撤離，形象損毀。



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根據《週刊文春》報導，港浩一自2013年起擔任常務期間，安排女主播參與節目製作人井澤健主持的聚會，內部更以「港會」之名記錄在案。一名前高層透露，女主播專屬辦公室內設有詳細行程表，明確記載高層與藝人一同用餐的「接待」安排。而港浩一接任社長後，類似行為仍持續發生，甚至成為電視台文化的一部份。

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在中居正廣的桃色風波中，自稱受害者的前女員工X子透露，她多次被製作人A邀請參與聚會，並在2023年6月的事件中被迫進一步參與中居正廣等人的聚會。X子憶述，製作人A曾以「對工作有幫助」為由勸誘她赴約，並在現場安排女性陪伴男性藝人。「那種場景就像是夜店裡的陪酒。」她悲痛表示，這讓她質疑進入行業的初心。X子前往中居正廣的家後竟發生無法接受的事件，心寒表示：

「我覺得自己被弄髒了，不再是以前的我了。」



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事發後，X子曾向前輩佐佐木恭子及播報室室長尋求協助，但僅獲得休職與薪資補償，無法接受事件的真正處理。「這更像是一種封口。」最終，她選擇離職，並在與社長港浩一的告別會面中發現，對方全程避談事件，僅聊起他在巴黎視察奧運的經歷，令她心寒。

港浩一針對性朝貢指控召開記者會，卻限制媒體提問及網路直播，堅決否認所有指控，引發外界質疑。而多名爆料人指出，港浩一與高層長年將女主播視為工具，製造一個不平等且壓迫的職場環境。目前，富士電視台面臨多重打擊，廣告商紛紛撤出合作，信譽已跌至谷底。事件持續發酵，後續發展備受關注。

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