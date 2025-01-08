廣末涼子大港開唱｜演出地點與日期+門票價錢+優先搶飛搶票攻略

撰文：網路溫度計DailyView
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第16屆「大港開唱」（Megaport Festival）將於3月29日至3月30日在高雄駁二藝術特區舉行，主辦單位於近期陸續公布演出陣容，並在6號拋出日本女星廣末涼子將出席的震撼彈，成為話題焦點，也讓許多粉絲摩拳擦掌準備搶票。

《網路溫度計DailyView》整理了本屆大港開唱的售票時間、購票管道及演出陣容等資訊，不想錯過這場音樂盛會就快把文章收藏起來吧！

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2025 大港開唱 Megaport Festival

【活動時間】

2025年3月29日（六）－2025年3月30日（日）

【活動地點】

高雄駁二藝術特區（高雄市鹽埕區大勇路1號）

日本女星廣末涼子將出席大港開唱。（FB@megaportfest）
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【大港人×國泰世華CUBE卡友優先購】

．票價：4,000元（台幣）
．售票時間：2025年1月13日（一）中午12:00啟售

【大港人優先購】

（需先註冊成為「大港人」）
．雙日聯票：4,000元（台幣）
．船鳴套票：4,600元（台幣）（雙日聯票+大港毛巾）
．售票時間：2025年1月14日（二）中午12:00啟售

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【一般預售票】

．雙日聯票：4,200元（台幣）
．船鳴套票：4,800元（台幣）（雙日聯票+大港毛巾）
．單日票：2,900元（台幣）
．售票時間：2025年1月15日（三）中午12:00啟售

【身心障礙票】

．雙日聯票：2,100元（台幣）
．單日票：1,450元（台幣）
．售票時間：2025年1月15日（三）中午12:00啟售

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【KKday船鳴套票+台北至高雄單程客運】

．票價：5,600元（台幣）
．售票時間：2025年1月15日（三）中午12:00啟售
．於KKday售票系統販售
．限量200套

【售票系統】

．拓元售票系統
．KKday售票系統

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【成為「大港人」】

．開放註冊時間：2024年12月26日12:00－2025年1月12日23:59止
．註冊連結：http://megaportfest.oen.tw
．一組大港人購票專屬CODE限使用一次，最多購買4張票券。
．若「大港人×國泰世華CUBE卡友優先購」、「大港人優先購」完售，還可在隔日一般預售票開賣時再次搶票。
．如何查詢大港人購票專屬CODE：
應援科技發出的大港人EDM（系統陸續發送，請耐心等候）。
登入應援會員專區，查看個人資料內的會員方案，點選「Megaport 大港開唱 大港人」即可看到購票專屬CODE

註冊成為「大港人」可優先搶飛。（FB@megaportfest）
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暫時已公佈的演出卡司陣容

【第一波】

烈焰紅唇 The Flaming Lips（US）

烈焰紅唇 The Flaming Lips（US）（FB@megaportfest）

【第二波】

QURULI Quruli（くるり）（JP）

QURULI Quruli（くるり）（JP）（FB@megaportfest）

【第三波】

廣末涼子（JP）

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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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