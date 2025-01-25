國色芳華結局｜20日內播完楊紫坦言感不捨　忽然驚喜宣佈有第二季

楊紫二搭李現主演爆款陸劇《國色芳華》爆紅，轉眼即將迎來完結篇，她近日出席活動表示不捨：「拍了7個月，不到20天就播完了。」但她也立刻給驚喜，親口透露，「第一季馬上要結束了，希望大家可以期待我們第二季。」意外官宣續集讓現場所有粉絲爆出尖叫，也讓《國色芳華第二季》（國色芳華2）關鍵字登上微博熱搜。



楊紫二搭李現主演爆款陸劇《國色芳華》爆紅。（《國色芳華》劇照）

楊紫二搭李現主演爆款陸劇《國色芳華》爆紅。（《國色芳華》劇照）

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《國色芳華》第一季聚焦主人翁「何惟芳」命運多舛的人生，劇中楊紫不但被夫家苦毒、前夫家暴、遭人暗殺，創業之路也被同行排擠、惡人相逼，甚至還被抓到軍營貶為賤奴，慘被當人肉活靶，但她每每命在旦夕，相信自己的力量靠智慧屢屢脫身，和李現飾演的花鳥使「蔣長揚」聯手除奸，不但成功除掉賣假藥給她的前老爺，為死去的母親與丫鬟出口氣，也奪回自己創立的花坊，每次都有仇必報，被網友譽為「何惟芳復仇記」，看完超解氣，爽度爆表！楊紫受訪也表示當初接演就是因為喜歡角色個性：

「對她身上很堅定、有力量的品格給吸引。」



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劇中，楊紫女力展現，「何惟芳」即使離婚後仍被魏哲鳴飾演的前夫「劉暢」苦苦糾纏，她一句：「我勸你病入膏肓前，先找個醫師好好地治治腦子！」成開播以來最兇金句，讓網友直讚：「看了就爽！」最新劇情連何惟芳遠房表哥也參戰，竟在蔣長揚面前向何惟芳提議娶回對方！而蔣長揚的心逐漸被何惟芳攻佔，他聽到何惟芳最近都濃妝豔抹，以為有情敵出現，竟打翻醋罈子變臉丟書，後來才知道原來是何惟芳在研發新式化妝品，鬆了一口氣的他竟藏不住喜悅偷笑，讓網友敲碗他倆快點修成正果。

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