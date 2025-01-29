後宮甄嬛傳未解之謎「果郡王知道自己有龍鳳胎嗎」李東學這樣看

《後宮甄嬛傳》在2011年播出後，累積了不少的死忠粉絲，而台灣每年春節期間《後宮甄嬛傳》也會以「24小時馬拉松直播」的方式輪播，陪著喜愛《後宮甄嬛傳》度過農曆年節。而今年「後宮甄嬛傳馬拉松」開播至今已累積了超過上萬人觀看，其中關於「甄嬛傳未解之謎」，在劇中演出「果郡王允禮」的男星李東學，也給出了自己的見解。



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甄嬛在劇中不斷暗示果郡王就是兩個孩子生父的事實，李東學表示，雖然果郡王可能心裡有數，但從不明問，因此他認為，在果郡王的心裡面，是能夠Get到這些信息：

「從劇情的明面部份上，他必須的，要以一種渾然不知的一種姿態，但是在心裡卻把這種情緒，放在內心深處，直到最後一刻。」



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另外，有眼利網友提出了3次疑點，表示甄嬛回宮後，曾多次暗示果郡王是小孩的爸爸，第一次是兩人在宮中見面時，甄嬛劈頭就說：「恭喜王爺，多子多福！」第二次則是在「滴血認親」後，甄嬛崩潰的在後花園對果郡王說：「若那日被指認的人是你，我只怕會發瘋」；最後一次是果郡王在喝了毒酒後，甄嬛再度直說：「弘曕那孩子長得像你！」，都不斷暗示著兩人確實有愛的結晶產生。

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