趙露思復工即請100名粉絲吃飯　首次公開病情稱患「分離性障礙」

陸劇女神趙露思25日復工，出席品牌公益活動，並參與直播。



她因憂鬱症病倒後首次公開露面，粉絲看到她情緒格外激動，趙露思也在活動前自掏腰包請100名粉絲吃飯，感謝鐵粉不離不棄。

趙露思病後首次公開露面。 （微博圖片）

趙露思病後首次公開露面。 （微博圖片）

趙露思病後首次公開露面。 （微博圖片）

趙露思病後首次公開露面。 （微博圖片）

延伸閱讀：趙露思緊急送醫坐輪椅相曝光 內媒稱罹嚴重抑鬱症（點圖放大閱讀）：

+ 7

趙露思去年12月在多重原因和壓力下病倒，當時關於她生病的謠言滿天飛，她於元旦時自己發文，說明從2019年開始出現憂鬱症，此後不停累積身心疾病，但又怕別人說她不努力，最終被抹黑負評等攻擊壓垮。

她24日接受「環球時報」訪問，分享抗病過程與恢復狀況，也公開病情，因「長期壓抑的憂鬱和負面情緒被外界因素觸發，導致分離性障礙」，壓力造成的解離症不僅影響心理健康，還造成了神經損傷。

趙露思早前公開近照，不僅露出笑容，還可以自己走到戶外散步。（微博@趙露思）

趙露思早前公開近照，不僅露出笑容，還可以自己走到戶外散步。（微博@趙露思）

趙露思早前公開近照，不僅露出笑容，還可以自己走到戶外散步。（微博@趙露思）

如今她已接受治療1個多月，也找到了日常紓壓的管道。而她在今天復工前，招待百位粉絲享用年終大餐，花了6萬元人民幣。在直播時也不停和粉絲互動、比愛心手勢，讓粉絲相信她真的逐漸恢復健康。

然而還是有酸民不肯放過她，故意嘲諷趙露思是賣慘炒新聞，能夠這麼快就治好憂鬱症，根本是「國家醫學奇蹟」。

【相關圖輯】爆趙露思被毆打震撼內幕！內地知名狗仔隊揭真正打人的竟是「她」（點圖放大瀏覽）：

+ 19

點圖放大看更多趙露思的照片：

+ 25

延伸閱讀：

陳冠霖高一帥兒曝光！家有理財兒過年不用包紅包

白司彥中文告白台粉！柳演錫預告3月來「親自打電話」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】