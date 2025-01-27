趙露思復工即請100名粉絲吃飯 首次公開病情稱患「分離性障礙」
撰文：聯合新聞網
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陸劇女神趙露思25日復工，出席品牌公益活動，並參與直播。
她因憂鬱症病倒後首次公開露面，粉絲看到她情緒格外激動，趙露思也在活動前自掏腰包請100名粉絲吃飯，感謝鐵粉不離不棄。
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趙露思去年12月在多重原因和壓力下病倒，當時關於她生病的謠言滿天飛，她於元旦時自己發文，說明從2019年開始出現憂鬱症，此後不停累積身心疾病，但又怕別人說她不努力，最終被抹黑負評等攻擊壓垮。
她24日接受「環球時報」訪問，分享抗病過程與恢復狀況，也公開病情，因「長期壓抑的憂鬱和負面情緒被外界因素觸發，導致分離性障礙」，壓力造成的解離症不僅影響心理健康，還造成了神經損傷。
如今她已接受治療1個多月，也找到了日常紓壓的管道。而她在今天復工前，招待百位粉絲享用年終大餐，花了6萬元人民幣。在直播時也不停和粉絲互動、比愛心手勢，讓粉絲相信她真的逐漸恢復健康。
然而還是有酸民不肯放過她，故意嘲諷趙露思是賣慘炒新聞，能夠這麼快就治好憂鬱症，根本是「國家醫學奇蹟」。
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