黃曉明新戲上映7日變網大　全球電影短時間內串流上架為何成趨勢?

2.41萬元（人民幣、下同），這是黃曉明新戲《戴假髮的人》在上週五的單日票房，發生於院線改網播的前一天。根據貓眼專業版資料，當天一共有719人次走進戲院觀看了這部電影。這700多觀眾不知道，這部電影在院線上映7天後，就上架愛奇藝，會員免費看全片。



視窗期縮短，院線電影變網大，這種情況在今年並非首次發生。上半年包貝爾主演的《大“反”派》，上映10天後轉為網播。五一檔，楊冪主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》上映6天後，改為在優酷播出。這兩部電影的總票房均為5000多萬元，低於上映前的預期，網播後均為會員免費可看。

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對於那些買飛入場的觀眾來說，這樣的操作無異於背刺。無論網播選擇的是單片付費還是僅會員可看，觀眾的開銷都要低於電影票價，更別說往返花費的時間成本。在電影市場趨冷的背景下，類似的操作顯然會加劇局面的惡化。

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一部電影從院線上映到登陸視頻平臺，這段時間被稱為視窗期。內地電影市場的視窗期一般在1到2個月左右。



《戴假髮的人》出品方是英皇，主演是黃曉明。導演董越此前有兩部院線片，分別是票房3064萬元的《你是我的春天》、票房2717萬元的《暴雪將至》，雖然內容設定陳舊，但視聽語言還是頗具亮點。

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可惜現實很殘酷。416萬元的總票房，就是市場給出的答案，成績甚至不及導演首作《暴雪將至》的票房零頭。在目前的電影市場，上映後票房不理想的作品有兩條出路：一是撤檔後擇期再戰；二是走視頻平臺網播。



那些撤檔重映的電影，多數都沒能取得好成績，更多的是再無下文。網播作為回籠資金、及時止損的方法，成了《戴假髮的人》的選擇。縮短視窗期有些無奈，而規矩得有人遵守才能成其為規矩。

黃曉明新戲《戴假髮的人》僅得豆瓣5.5分的評價。（截圖）

實際操作中，視窗期可長可短。票房表現不錯的作品，多半會考慮金鑰延期，像中國國慶檔的《志願軍：存亡之戰》甚至金鑰二次延期。票房不如意的，則會儘量壓縮時間，甚至無縫銜接。



2018年賈樟柯導演的《江湖兒女》，上映不足兩周即轉為網播，實行9.9元單片付費。同年劉暢導演的《二十歲》，視窗期僅6天。有這些先例在，片方的操作可以理解。

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根據相關統計，今年票房破億的中國電影，基本在2個月內都可以在視頻網站通過會員免費觀看，個別需要單片付費。從片方的角度看，當院線票房接近天花板後，在熱度期內賣個好價錢是個不錯的選擇。



從平臺的角度看，電影越早上架，對會員拉新等方面的助力就越大。兩種因素交織在一起，讓電影登陸視頻網站的視窗期大大縮短。

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國外的電影市場其實也面臨類似的問題。早先，荷李活嚴格遵守著3個月左右的視窗期。2015年Netflix試圖打破這一限制，把《無境之獸》（Beasts of No Nation）與院線同步網播，最後以北美院線的聯合抵制收場。疫情三年衝擊了原有的市場格局，很多院線電影主動或被迫網播。



像迪士尼的《花木蘭》（Mulan）就跳過院線，直接上架了自家旗下的流媒體平臺Disney+。此舉雖然爭議不小，但短時間內Disney+下載量激增，對迪士尼發展流媒體的戰略幫助巨大。

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漫威（Marvel）系列的重磅電影《黑寡婦》（Black Widow），也一再推遲上映日期，最後選擇在院線和Disney+同步上映，平臺用戶可以付費觀看。縮短視窗期成了一系列荷李活大片的選擇。



環球影業的《狂野時速10》（Fast X）的視窗期為21天，《變形金剛6：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）是32天，《閃電俠》（The Flash）也是一個月出頭。2023年全球的熱門電影《Barbie芭比》，在院線上映53天後開啟了線上點播業務，費用為24.99美元。橫向對比，這已經屬於比較長的視窗期了。

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也有像《奧本海默》（Oppenheimer）、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）這類保持60天以上視窗期的電影，但多數電影的片方傾向於縮短。



今年電影的視窗期則進一步縮短。根據IndieWire的統計，2024年荷李活暑期電影的院線視窗期平均為35天，比去年同期的41天縮短了將近一周。片方其實樂於見到這樣的變化。如果減去平臺費用，單次付費點播收入的70至80%將歸片方所有，高於院線分成。

視窗期越來越短，確實已經形成趨勢。

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貌似，《戴假髮的人》壓縮視窗期符合電影市場的潮流。可問題的關鍵在於，當一個市場6成左右的觀眾一年只進一次戲院，如此操作將加劇惡性循環。



在電影市場比較繁榮的時候，大盤整體熱度在。像《戴假髮的人》這樣的電影，雖然吃不上肉，總能喝到湯。但是如今不同，大河無水小河幹，觀眾的流失帶來了連鎖反應。

長視頻形勢告急，觀眾已經沒有耐性走入戲院，為一部品質不突出的作品找優點了。

和《戴假髮的人》同病相憐的，還有一些依然堅守院線的同期電影。王千源、馮紹峰、王麗坤主演的《金錢堡壘》，上映5天，票房257萬元。賈樟柯導演的《風流一代》上映5天，票房不足400萬元……這些電影票房慘澹的原因可能各異，但整體卻反映了電影行業的現實困境。



視窗期越來越短，折射出行業的底氣不足，也在動搖觀眾的信心。既然只要等上一周就能上網看，又有多少人願意走進戲院呢？電影畢竟是非剛需產品，最終的勝利一定屬於「等等黨」，更別說還有盜版資源分流觀眾了。

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在《好東西》在大陸上映之前，工作日大盤已經在兩千多萬徘徊多日，頭部電影單日票房也只有百萬量級，普遍下滑已成常態。如果電影行業不能及時反思，拿出足夠有吸引力的作品，觀眾的流失還會持續，未來院線變網大恐將司空見慣。



視窗期的意義在於對院線提供保護，當票房產出過低時，視窗期存在的意義已經不大。一切堅固的東西煙消雲散了，院線電影的明天在哪裡？7天轉「網大」 ，會成為不鹹不淡的腰部電影的集體歸宿嗎？

《好東西》獲豆瓣9.1分好評。（截圖）

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】