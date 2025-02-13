韓美女隆鼻失敗 動刀修復後跌倒又破相 IG曬傷勢：害怕留下疤痕
撰文：聯合新聞網
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韓國女星高恩雅2005年演出韓劇《黃金蘋果》以演員身份出道，她的弟弟是K-POP二代男團MBLAQ的Mir。高恩雅12多年前做了隆鼻手術，當時因手術失敗，導致鼻子長期受後遺症所苦。
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高恩雅後來她在家人陪伴下，鼓起勇氣去做了修復9小時的手術，雖然手術後一度腫成像豬頭，還花了大約80萬元台幣，但是終於恢復原來的樣子，顏值也更高。
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沒想到高恩雅又遇到鼻子大問題，韓國最近冬季大風雪、路上結冰，她一個不小心在結冰的道路上摔倒，整個人面朝下導致臉部受傷，鼻子的周圍區域又紅又腫。高恩雅大方公開自己現在「毀容模樣」請求幫助，她說：
「我害怕留下疤痕。我正在塗抹再生藥膏，但是......請幫幫我。」
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