小紅書變身國際貓咪展 外國帥哥美女來交貓稅：牠是世界溝通橋樑
撰文：擼貓教授
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你們發現沒？
最近幾天小紅書突然多了很多外國人，我以前一打開一般最先出現的是貓，結果現在打開推給我的是外國的美女和帥哥。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
就是下邊這樣↓
再一刷，又出現很多外國貓。
這跟以前相比，變化有點大呀，咋回事？
原來是外國人（多是美國人）因為tiktok在美國可能將停用，所以跑來小紅書。
第一次使用小紅書，很多人都上傳自己家的貓貓，用來交貓稅（cat tax）。
因此，小紅書上一時間內出現了很多外國貓。
既然交了貓稅，那大家就不客氣了，正好藉此機會吸吸外國貓。
這不，距離吸遍全世界貓貓的目標又近了一步。
以下是我截取的部分貓稅，都是可愛的貓貓。
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點擊圖片放大看，各國貓咪來報到了，你最喜歡誰？
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看到這些上交的貓稅，其中一部分是狸花貓，跟國內的狸花貓沒什麼區別。
網友：原來全世界都在養狸花貓。
在這一刻，貓貓成了世界溝通的橋樑，貓貓隊立大功！
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