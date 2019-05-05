【胎Story．專訪】寫劇本講生B辛酸　黃詠詩親解：點解阿媽咁煩？

阿媽這種自盤古初開以來，經已是最重要的哺乳類動物，從來難懂，那怕是，大家都覺得很尋常的事，譬如說：天下間的母親為何總是煩到世界盡頭？身兼舞台劇作家和演員的黃詠詩嘗試解釋：「佢點解會變得咁煩呢？係因為你出世嘅時候，你真係接近死亡……」乍聽起來，其語氣有如在《功夫》裏總是叼着香煙、頭戴髮捲的包租婆，面對乳臭未乾的小伙子欲語還休，因為過去幾年，她由做人個女變成做人老母，經歷過後才明白自己經歷過甚麼，深明這回事豈是兩三句之內講得明說得清。「一個女仔一生咗BB就會轉化，變咗一樣叫『母親』嘅嘢，期間你係冇晒白晝黑夜，所有時間搣爛晒、冇晒自己嘢嘅呢個經歷，我覺得係要畀人知！」 這是她創作獨腳戲《胎Story》的原點，去年8月公演，事隔不足一年，重演版《胎Story 2.0 Bad Time Story》（簡稱《胎Story 2.0》）已於日前在藝術中心壽臣劇院揭幕，導演換了，由李鎮洲變成梁祖堯，編劇與女主角依然是阿詩本人，她繼續瞓身演繹「阿媽視角」（甚至比上次更賣力更盡力！），向觀眾道盡阿媽辛酸史，這是她誕下女兒「阿女姐」之後的深刻體會：「雖然帶你嚟呢個世界嘅係你媽媽，但佢都係一個每日要不停學習嘅人。 」多麼普通的一句話，其實極具殺傷力，我這個做仔的，聽罷如有人在耳邊敲打一響巨鐘，似有所領悟，再忍不住打了幾個冷震。 撰文：游大東 攝影：陳順禎 短片：葉志明 剪接：吳宇峰

我哋要不停搵生路畀自己行！

Q：想起韓劇《沒關係，這是愛情》（2014），編劇盧熙京在其中一集（第九集），曾經寫過其中一段對白 ── 同為精神科醫生的池海秀（孔孝真飾）前輩李永珍（陳慶飾）有感而發：「有人講過，世上最暴力嘅說話係，要似個男人，要似個女人，要似個阿媽，要似個醫生，要似個學生呢一類嘅說話，因為每個人都係第一次經歷人生，都會生疏，先至值得同情，所以犯啲錯其實都冇所謂。」說到底，我們跟自己的母親大人都一樣，都是頭一趟經歷人生，每一天都好在完全未知的情況下「摸着石頭過河」，偏偏我們從來只覺得她們很煩好蠢，永遠「嫌棄Mode」，給你剛才這麼一說，就很明白，做人阿媽其實好慘、好苦。

詩：所以我覺得「1.0」的時候，都是有一點……有一點苦澀，因為我個導演叫李鎮洲，他就是一杯很醇厚的咖啡，或者是一杯威士忌，你是要「嗒」的。來到「2.0」，導演變成梁祖堯了，他就是一個「攣到爆」的人，很繽紛，他就建議我在今次在劇本中補回一些我的Character，即是甚麼？他認識我很多年了，就是我以前，現在回想也很離譜，就是很多時都是故意去得罪人，讓對方知道我不喜歡你，全部都是要「割蓆」的狀態，我當時會覺得：「你去死啦，我使驚得罪你呀？以後最多咪唔見！」我就是這種人，實在過份。

但經過我成為母親之後，阿祖在旁觀察，他說我放鬆了很多，整個人都不同了。我問：「咦，你覺得有咩唔同？」他答：「好似個人善良咗！」「善良」是一個很悶的Term，但我想，當經歷過自己真係帶一個人來到這個世界的時候，是會有一點轉變，而那個轉變，是要不停找「生路」給自己行，因為你想你的孩子過得好，你想給她你小時候沒有的東西，亦不想她重蹈覆轍，小時候你遇到那些不好的事情，可以避開，她可以腰骨挺直的去走一條新的路。

上述這個轉變，是一個很特別的經歷，而走過這種經歷的人，每個人的家中本身都會有這一號人物，就係叫媽媽，而每個媽媽都是這樣走來 ── 好似十年前，我仍然獨居，一日到黑攬住兩隻貓，一日到黑都喺度寫稿，從來沒有想過會組織家庭，亦沒想過會有自己的家， 我就是這樣的一個女仔，但一生了BB之後，就會轉化，變成一樣叫母親的東西，而整個轉變，包括剛才我說過，所有時間搣爛晒、冇晒自己嘢嘅呢個經歷，我覺得係要畀人知！

Q：最想讓觀眾知道的部份是？

詩：我想是……母親為何變成如此？有一種凍係你阿媽覺得你凍，有一種餓你係阿媽覺得你餓！點解她會這樣煩？因為你出世的時候，真係好接近死亡，她只要睇少你一眼，例如你發燒，她留意遲了，可能你就一世，她就是面對如此巨大的壓力，你可以想像。如果你沒有仔女，最接近的情況就是養寵物，你帶牠去看醫生，你都會好擔心，你不知要使幾多錢，你不清楚是否需要找第二位醫生，如果孩子生病，直至康復的那幾天狀態，便有如帶寵物去醫病。更重要，是，（養寵物對人而言是有限時間）作為母親，係成世，即是她經常會想，究竟自己的孩子能不能捱夜？他們太忙是不是有事發生？他們懂不懂走自己的路？行成點？這一個是一世人的鍛鍊嚟㗎。

《胎Story 2.0 Bad Time Story》的舞台設計跟「1.0」沒有太大變化，當中圖上方的圓圈以及地面地面凸起而且會發光的半圓最為重要，所指涉的事物，幾乎可以說是畫公仔畫出腸，透過不同的燈效設計，用以輔助黃詠詩說出由做人阿女變成做人老母的瘋癲辛酸史。值得一提的是，去年「1.0」公演前並無公開售票，但阿詩的精湛演出，令她成功獲得「第28屆香港舞台劇獎」最佳女主角（喜劇、鬧劇）的提名。（facebook專頁圖片）

男人好多時只係一個細路仔！

Q：我有看「1.0」，劇情就是由你知道自己有了BB開始，直至「阿女姐」出世，整個過程你很仔細的說了出來，但當時的BB來到今天也快將4歲，除了剛才你說，導演希望你將自己的Character補回到劇本之外，「2.0」的劇本會跟上次會有哪些不同之處？

詩：會唔同！最大的不同之處，是我上次沒有講爸爸，這一點其實很重要，因為爸爸很難講，上次我自己都未拿揑得到該如何去講，來到「2.0」我終於知道要怎樣說了。坦白誚講，我不想大家看了這個演出後，大家都喺度講：「係啦，個死佬又唔幫手！」我不是要用這套劇來摷滅男士，我是想從他們的角度去看，當自己的太太生了小孩之後，他們面對甚麼事？我會拋出一些問題，例如：「佢哋係唔係想幫手？」、「點解幫咗手，但係都係唔符合要求？」，還是「佢唔想幫？」、「點解佢本來好愛呢個人，但又突然之間唔想幫？」，或者是，「呢個『唔想幫』係邊個睇到佢『唔想幫』？」他們見到的是個怎樣的世界？我都想探討一下，所以今次劇本會有爸爸的部份，而上次「1.0」是沒有的。

Q：「點解爸爸唔幫手」有甚麼例子？

詩：我覺得最大的Realization是，男士很多時都只是一個細路仔，所以媽媽生了小孩之後，你是要Take care兩個細路！另一個細路就是你的另一半！因為丈夫會覺得自己已經在幫手，比如洗碗的時候，他可能會想，到底是在洗碗布上擠一些洗潔精，再擠出泡沫，還是開一盆水來起泡？可能他是要想一個最完美的方法才行動，然而他在細想的時候，太太已經埋怨：「你做乜唔幫手？仲企喺度？！」但他就是要Go through那件事，他們的思考系統跟女人是不同的，他不是不想幫手，而是「幫緊」；不是不做，而不是「即刻做」，但作為媽咪的狀態就是8隻手都做不完，我只是分一個洗碗給你做，但是……咦，乜仲未洗嘅？！

就是這樣，因為有「時差」！始終母親已經置身漩渦之中，爸爸不是，所以我慢慢探索這個課題，原來有些爸爸會開一個群組叫做「對抗荷爾蒙小組」，好得意，他們在這裏去鬧自己太太，而是說自己好似「變形俠醫」那樣，「嘭」一聲就會變成「Hulk」，（完成任務）之後就會變回那個斯文靚仔的醫生。但一返到屋企，見到自己的老婆好似一個大將軍那樣瘋癲，但作為爸爸，就是走不進去呀，因為他仍是他，你（媽媽）已經掉進第二個時空，這個狀態我覺得幾得意。而我覺得，去到最尾，其實他們都是小朋友，這不帶貶意，因為小朋友尚有好奇心，小朋友尚會識得笑，會識取笑這些（母親眼前的）「災難」，因為有幽默感，所以我覺得，講爸爸是有很多事情可以講。

另一個爸爸與媽媽的不同之處，是來自他們如何成長。在中國人的社會，男士是怎樣被Bring up（養育）？他們就是以一種「你放個屁，阿媽就知佢食過乜」的方法去Bring up，女人就不同了，她們一出世幾乎要背負一種責任 ── 將來嫁了出去，就是連人家的兒子也要一同照顧，生了BB就更加要照顧，所以在中國人的社會，女人其實是一個照顧的角色，所以很多時候的目標就是「教」，建立了家庭，生了小朋友之後，你是否能夠有自己的事業？原來係冇得甩身，但男人就可以「甩咗」個小朋友，他們會說：「（照顧小朋友）呢啲係『女人嘢』嚟㗎嘛！」何謂「女人嘢」？甚麼叫「男人嘢」？咁咪可以在劇本上面玩。

講到最後，我想分享的中心思想是，大家都要搵條「生路」給自己行，你要給予彼此空間，因為體內的激素 ── 催情激素，會令你好想談戀愛和交配，但當你生了小朋友之後，那種激素會失調，飆到很高水平，當這個激素很高的時候，覺得甚麼事情也跟自己對着幹，就會攻擊BB以外的所有事，所有人都是「敵人」，首當其衝的就是你的另一半，而在他的眼中，太太因為有這種激素而掀起的反應其實都幾恐怖，回到家中總是見到那隻「大魔獸」，有沒有人給他們輔導？有沒有人關心過爸爸呢？他們又不懂表達，男人是不同拿出來跟別人談，你跟他談，他都不懂得怎樣講，就算講了，也未必有用，因為他們的（思考）系統跟我們女人是有一點不同。所以今次我站在這邊（去寫劇本），都會站在一條「中線」之上，即是我要講講他的表徵，好似係乜都冇，但點解你就是無法誘使他們去幫手？他們是不想做，還是不懂得做？呢度有得玩喇。

有看過幾套由黃詠詩撰寫劇本的「響朵之作」，包括《香港式離婚》以及《破地獄與白菊花》等等，都知道她筆下的對白總是廢話少講直中紅心，像《胎Story》於facebook最能引起網民熱烈反應的其中一句對白是：「有很多人很天真地以為產婦坐月，真的是『齋坐』的，包括我！」事後她以過來人的身份解釋：「咬著牙簽劃著手機的男人，喜歡隨口問：扯～餵人奶之嘛，很花時間嗎？是！很花！無知的人類！你聽好！餵人奶要超！級！燒！時！間！的！……好了魔嬰咬到乳頭終於冷靜下來，惡夢才剛剛開始；每邊乳房要啜20分鐘；餵完一邊要掃風（因為傳說魔嬰入風吐奶吸了入肺會直接歸西阿們），又20分鐘；再餵另一邊乳房，再20分鐘；第二次掃風，又20分鐘⋯⋯對，就這樣燒了4次20分鐘，差不多一個半小時！」所以她鄭重呼籲觀眾，如有朋友坐月，切勿前往探望。（facebook專頁圖片）

好處係我同我老公唔係太熟！

Q：據你這樣說，那就是很大的不同，因為看「1.0」的時候，明顯你的劇本是中講一個女人正在面對甚麼，根本沒有丈夫這個角色存在。

詩：所以我上次都沒有叫我先生來看首演，因為我不知道劇本會有多少是說到他的部份，後來好似冇講咁滯，所以最後他是靜靜雞來看我演出，乍看起來，我好似是單親！

Q：是否外界都有這個誤解？

詩：都有的，直至現在都有人寫道：黃詠詩係單親湊個小朋友！但我不是的，我跟我先生是在美國認識，他是華人，我是第二次去紐約進修的時候遇見他，之後我做完一輪嘢之後，再飛返去當地跟他拍下拖，之後就有咗！因為是意外來的，我跟他並非為了組織家庭而一起，即俗稱「拍下散拖」，（知道懷孕之後）過程超級混亂，所以我都有跟他商量過，都有問他：「而家搞成咁，姐姐（丈夫較她年輕）都唔想，不如你唔好返嚟（香港）啦！」之但係，他最終還是回來了，既然他踏出這一步，我們就一起行吧，就是這樣，風雨飄搖。話雖如此，基本上他是認識我沒有多久便要組織家庭，好處是，跟他不是太熟，所以我們相處都會像煲水那樣，慢慢摸索彼此是怎樣的。

Q：所以最終你們兩個都有結婚？因為我一直見到你在facebook有更新「阿女姐」的消息，但你的另一半卻從來隱形，我一直都不敢多問。

詩：小朋友出世，所有事情都Settle之後就有結婚。講真，我又不是無端端在facebook上說：「Yo！結咗婚！」你家見到會以為係唔係有嘢想宣傳？我其實唔怕講，只是免得其他人去「人肉搜尋」我先生是何許人，他是一個很內斂的人，所以我覺得，如果不是很自然的發生，就不需要刻意說出來，我身邊的朋友全部都知道他是誰。

Q：既然劇名叫《胎Story》，你女兒「阿女姐」才是主角吧，她就快4歲了，識行識走識講嘢，關於她這幾年的成長又會否放在「2.0」的劇本裏去？

詩：相比其他動物，甫出世就識行識走不同，人類嬰兒剛出世時是完全不懂自立，因為他／她出世後，某些器官才開始成熟，腦部亦要慢慢生長，花十幾年時間才會成熟，所以每個小朋友於每個階段面對的事情皆不同，正因為成長步伐經常改變，我們作為家長亦要配合，Prepare不同事情，而一路Prepare的時候，我就需要成為她的榜樣，但我留意到自己有很多陋習，例如點解人家說了一句話，我會突然變得很敏感？立即就會覺得人家（她沒有說下去，但大致意思是指變得很Defensive），這種Mechanism從哪裏來？其實我完全可以不理，但為何我會這樣，我就得慢慢了解先己，梳理出這回事是從哪處培養得來。

記得林奕華有說過，他講得幾好的，就是：「有啲人成世都係去療癒佢喺童年得嚟嘅嘢！」即是說，童年對一個人的影響好大，他或她的缺失，會令他或她花一輩子的時間去追尋，於是我自己也覺得，我丟低了很多以前一些做人的習慣和做法，因為那些都是在保護自己，令自己Stay在一個Comfort Zone裏面，不用再Deal with（處理）一些新的事物。

Q：可以具體說明一下？

詩：正如我剛才說過，以前你說了一句話之後，我覺得你不喜歡我，我就不會再跟你說話，來到今天，我就會多問一句：「咦，點解你會咁講嘅？」先讓自己了解一下，你說的那句話，文字的封印的其實很少，但冰山一角之中，你底裏想問我甚麼？我現在會多問幾句，原來對方根本沒有你想的那種意思，這樣子，對於我跟這個人的關係，就會生出另一種可能，以前不是如此，甫聽見，嗅到是甚麼，就會落閘、收線、講Bye Bye，心諗：「你咁蠢，個腦轉得咁慢！收線啦！」可能人家在其他範疇很叻呢，如果我那麼快收線，係咁收線，就無法從這些遇見的人身上學習新事物。

去到現在，我隔籬那位（女兒），就是雙眼好精靈，一直在等你帶她去見識這個世界，我當然想她甚麼都嘗試，我當然想她遇到任何人都很好奇，更希望她如果人家「唔掂」的時候會懂得鼓勵別人，或者見到人家「唔對路」的時候會識得有禮貌的走開，你會想她過得很Smooth，任何事都處理得很圓融，而不是像我那樣，乜都斬晒，而家年紀這麼大了，我才明白的事，我想早一點講給她知，其實路可以不用這樣走，因為我的童年跟她的童年已截然不同，她的童年將會由我編寫，會由我去支援，每一步都是新的，這亦解釋了我創作《胎Story》的原因，是因為我自己都覺得，只要你想的話，每一日擘大眼之後都是全新的，這是我個女教我，就算前一晚因為我不肯陪她砌Puzzle而很不開心，但第二朝瞓醒都是笑住跟我講：「媽咪早晨！」待她將來長大之後，如果她遇到有甚麼不快，我都會教懂她這樣面對，但不是等她出事時，用那個教訓去話畀佢聽，而是平時都應該如此，好讓她知道，在她第一個接觸的「社會」叫家庭時候，我就是這樣去培養她。

《胎Story》雖然是黃詠詩的獨腳戲，然而她快將4歲的女兒才是真正主角，所以阿詩演出期間，總會見到「阿女姐」的身影，兩母女真的成個餅印，相似度達90%！（facebook專頁圖片）

如果有啲變態男士太過鍾意睇人餵奶咁點算？

Q：你經常都在facebook分享的母女對話都很搞笑，例如早前你上載了一張照片，「阿女姐」捧起一個大吉形狀的公仔，你問你個女做甚麼，「焗吉！」笑到我流眼水，我會期待你會將這些放進劇本之中。

詩：呢啲好多㗎，好多㗎！早幾日，才不知道她從哪裏學了人家說：「死喇死喇死喇！」咁細隻人仔，喺度通屋走講「死喇」，其實不太好嘛，但後來才發現，原來是我們家中有人，比如說倒瀉水，情急之下就會說：「哎呀～死喇～！」那個可能是我啦，哈，所以你就會知道，雖然她不知道是甚麼意思，但她覺得這兩個字的發音幾得意，就會學了，當見到媽媽做了一些「論盡嘢」的時候就會通屋講「死喇死喇死喇！」另外一種例子是，她讀幼稚園的校哥，其實歌詞的發音只要走歪了少許就會變成粗口，當他們全班幼兒一起唱歌的時候，就會幾好笑，而我們成班家長都在滴汗，因為他們對所有事情都是接受，又會因為學到新事物而很開心，如果大家一齊能夠跟到那個音去唱歌的時候，簡直要慶祝，就是那麼簡單，說來呀，這個就是她在這個階段教懂得的事。

Q：上一次「1.0」你們沒有公開售票，今次Re-run，有很多媽媽觀眾都說有興趣想看，而你亦提到，這次都有在一些媽媽群組裏做宣傳，既然當年《3D肉蒲團之偷情寶鑑》（2011）都曾經在戲院舉辦「女性專用場」，何不考慮今次為《胎Story 2.0》舉辦「大肚婆專用場」或者「阿媽專用場」？

詩：如果全部觀眾都是媽媽，第一要考慮的，是要Make sure能夠方便到她們，例如大肚婆急起上嚟，是要立即去解決，觀眾席的座位那麼窄，她們的肚子那麼大，你是否容許她們在演出期間，在那麼漆黑的環境中慢慢的進進出出？是有沒有需要開燈演出？更重要是會場內有沒有那麼多洗手間？另外，每個演出場地都有防火條例，一張票，只容許一個位觀眾，所以就算手抱BB進場，每個BB都要買飛，正因如此，就會令舉辦「媽媽專場」或者「大肚婆專場」很有難度。

Q：另一個要考慮的情況，就是無法百分百確保沒有男性觀眾會出現，聽你講過你曾目擊有不愉快事情發生。

詩：我們全場都是女人，但是因為網上賣飛的緣故，如果有些變態的男士，太過鍾意睇人餵奶，入場之後不斷「射哩」（射視偷望），望住隔籬位女觀眾的胸部又怎麼辦？但這位男觀眾又已經買了票，言即，這種壓力就會完全落在前台的同事身上。我記得自己以前做兼職帶位員的時候，曾經處理過一些有癖好的男士，在一位除晒衫的女演員於台上演出穿回衣服的戲份時，突然亮起電筒往台上照，真係好離譜，那位女演員無端端讓觀眾看見重要部位，幾乎下半場真的不能再演下去了，即是我做帶位員都要負責呀，所以倘若我們要籌辦「媽媽專場」，我真的想讓她們入場觀賞，既要顧及她們的安全，亦要保護他們安全，但我現在仍未想到一個周全的方案，如果真的要做，首先要想到一個適合她們的場地，才能再細下一步。

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