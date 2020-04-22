The King：永遠的君主劇評｜平行時空太亂睇唔明？一文補完世界觀

讓無數韓劇迷心心念念的超豪卡士韓劇《The King：永遠的君主》（더 킹 : 영원의 군주）終於開播，既然是未開播就飽受矚目的韓劇，那當然首先要說說它受人期待的地方——創作班底。 首先是編劇。熟悉韓劇製作的朋友可能知道，不同於導演中心製，很多韓劇屬於編劇中心製。也就是說，在不少韓劇的製作過程中，編劇掌握了極大的話語權。不僅演員的挑選，乃至導演的確定，編劇的意見都會得到重視。 而此部的編劇，正是韓國知名一線金牌編劇金恩淑。萬一對這個名字不熟悉也沒關係，她的作品你大概有所耳聞；《太陽的後裔》（태양의후예）可謂風靡亞洲，曾創下最高41.6%收視的好成績。此外，還有《繼承者們》（상속자들）、《秘密花園》（시크릿가든）、《鬼怪：孤獨又燦爛的神》（쓸쓸하고찬란하神-도깨비）等一系列知名作品亦出自她手。

韓國知名一線金牌編劇金恩淑曾打造不少韓劇經典作：

《The King：永遠的君主》首播兩集後，暫時在豆瓣網獲得7.7分的中上評價（豆瓣網截圖）

其次，要來說說主演。李敏鎬、金高銀。

2009年令李敏鎬一炮而紅的《花樣男子》（꽃보다남자），也是當年很多人追得火熱的韓劇。劇中李敏鎬憑藉飾演外表霸道但內心善良的具俊表一角，成功拿下第45屆韓國百想藝術大賞電視類最佳新人獎，及第10屆KBS演技大賞最佳新人獎兩項榮譽。

一晃十年，此次再看李敏鎬，他輪廓精緻，魅力依舊。這次出演《The King：永遠的君主》，是其與金恩淑繼《繼承者們》後的再度合作。

同樣再度合作的還有金高銀，她曾出演金恩淑編劇的《鬼怪：孤獨又燦爛的神》。在那部劇中，她電影感的氣質和表演便給人留下了深刻印象。金高銀是筆者挺喜歡的韓國演員，笑起來一臉陽光燦爛的樣子。

此外，該劇的導演白尚勳，也是編劇的老搭檔。前者曾擔任《太陽的後裔》的導演。

總而言之，如此班底基本勾勒了該劇的基調。

現在，讓我們回到劇本身。在未開播時，鋪子就從簡介了解到，這個故事涉及「平行世界」。而開播首集，編劇便把這個奇幻的設定展示給了觀眾。

「平行世界」涉及大韓帝國與大韓民國。大韓民國眾人熟悉，便是當今的韓國。那大韓帝國是什麼？帝國二字如果讓你聯想到君王，那麼bingo！

按圖睇《The King：永遠的君主》精彩劇照：

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想對了。那個世界正是君主制國家。片中，也藉李袞（李敏鎬飾）之口，給這個聽起來難以置信的設定，做了一點點科學相關聯的解釋；

愛因斯坦博士發現的量子力學發展出了平行宇宙論，就像光同時是波和粒子，假如由物質形成的粒子也可能同時是波，我們的宇宙是由粒子所組成，而所有的粒子也都是波的話，波不具有固定的位置，因此一個粒子有可能同時存在於兩個場所，這就是有可能存在的平行世界的假說。 李袞（李敏鎬飾）

除了設定的展示，首播的頭兩集還為接下來的劇情發展做了大量的鋪墊。開片即從一切故事的源頭萬波息笛講起——大韓帝國《三國遺事》記載。

萬波息笛是682年的春天新羅神文王時期，神文王得到了一隻竹笛。「吹此笛，則兵退病癒，旱雨雨晴，風定波平」，故命名「萬波息笛」。然後，這隻萬波息笛引來的風波便成功引出了不同的故事線。

風波發生於大韓帝國1994年的冬天。正逢笛子每二十年公開於世以為國家安寧祈願的日子。天正庫遭逆賊入侵。衿親王李霖，借叛徒輔佐殺害大韓帝國二代皇帝——其弟李皓。此番逆謀不為皇權，李霖貪圖的正是神笛。奪得神笛之時，李皓之子孩童李袞出現了。見父王遇害，悲痛之下他舉起沉重的四寅劍揮向李霖。李霖本能抵擋利劍，不料萬波息笛被斬斷。

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自此，李袞難逃一劫。命懸一線，天頂彩色玻璃忽然碎落。警報拉響，禁軍即將趕來。危難關頭有黑衣人出場相救。對方來路不明，帽子、口罩遮得嚴實，看不清面貌。李霖迫於形勢只得撤退。混亂中，遺落了方才斬斷的半截神笛。而垂危的李袞在黑衣人靠近他的片刻從其衣袋裡扯下一張警方的公務員證。上面印有一女性的照片，照片之下，寫著：鄭太乙。就此，李霖、李袞、鄭太乙，即反派、男主、女主紛紛出場。

先說李霖。

此人雙手沾滿鮮血穿行於兩個世界間，帶著巨大的野心要爭得偉大的東西。不論在大韓帝國或是民國，不少人性命喪於他手。

除了帝國先皇李皓，民國世界裡與他、與李袞相同容貌的人也均遭遇不測。目前的情節中展現了幾處與他相關的黑暗往來，雖然動機和目的都尚不可知，但卻隱約感覺他在一步一步密謀安排著什麼......

李廷鎮飾演李霖。（《The King：永遠的君主》劇照）

至於李袞，他大難不死。登基，服喪。

轉而二十五年過去。已長得英俊挺拔，魄力十足。年過30，帝國人民難免八卦其婚戀大事。與美女總理的親密往來也招得媒體緊追報導。就連在給小孩朗讀童話《愛麗絲夢遊仙境》的活動上，都有孩子直言發問︰「殿下，你有女朋友嗎？」

答案是：沒有。

不過無心婚戀的李袞，實則心裡卻有念記的人。念記那人是公務員證上素未相識的女人，鄭太乙。

無心婚戀的李袞，實則心裡卻有念記的人。 念記那人是公務員證上素未相識的女人，鄭太乙。（《The King：永遠的君主》劇照）

那，這個鄭太乙到底是誰？在大韓民國，卻有一位跟證件上照片同樣長相的女警察出場了。她棕色長貂衣外套下，亮藍襯衫與艷黃長褲撞色搭配在一起，還繫著條紫調混色的絲巾。扮演高冷又專業的都市女性引蛇出洞。車技了得，身手優秀，三兩下便擒獲了嫌疑人。

觀眾得以見識了這位鄭警官，李袞卻還沒有。不過也不必著急，他們的相遇已冥冥中有了安排。《愛麗絲夢遊仙境》是李袞最喜愛的書。受愛麗絲追隨懷錶白兔段落的影響，他彷彿受到召喚般兩次追隨一名穿戴兔耳帽衫的女人。第二次他騎馬追入了一片翠綠竹林。林中立有兩尊巨石。石與石之間有一道看不見的神秘通道。他如多年前李霖所經歷的那樣，穿過伴隨著雷電交加的次元空間，去到了大韓民國。

一位打扮尊貴，面容姣好的男人騎一匹品貌不凡的白馬走在城市的街道上難免引人側目。正在駕車的鄭太乙也注意到了一幅「白馬王子」Look的李袞。騎馬上路，有違交通法。鄭警員命令李袞下馬。而這個男人在盯了太乙半晌後，下馬筆直地朝她走去。雖是真正意義上的初見，但李袞卻已在心底對太乙暗生情愫二十多年。多年的情感終於有了釋放的機會。他毫不遮掩，高興得一把抱住太乙。

被帶到警局，在被審問時也不忘說著「我對你很好奇，經常想起你，你本人比照片好看。」偶爾有機會跟太乙吃飯也會表白：在過去這25年來，因為你的存在，才讓我不那麼孤單。他還飛速下決定跟太乙求了婚！一副我找了你25年，這次一定不會放手的架勢。

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而太乙呢，一副不好惹的樣子。但也多少覺得李袞「胡言亂語」，連指紋和DNA都驗不出身份未免匪夷所思了。一邊是對這個人賴著她有些嫌棄，一邊多少也有些好奇吧？

當然太乙的戲碼可不僅限於跟李袞的交集。不要忘了她是警察，手頭還有命案在調查。這也是筆者說該劇頭兩集鋪墊了不少懸念的地方之一，太多事件埋有伏筆等待揭曉。

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除了大反派和男女主角，配角的故事線也沒被潦草處理。

李袞的兒時玩伴，曹影。在帝國擔任皇室近衛隊長，負責李袞的安危。在大韓民國，有與曹影長相相同的人，叫曹誾燮，是太乙的警察同事。

兩人性格迥異。曹影冷面正經，很有職業氣場，著裝筆挺利索。曹誾燮則是搞怪、嬉皮笑臉的樣子。像前者這種冰山，多年跟隨皇帝出入，自然也有人傾心於他。

這不，曹影的那位「粉絲」明勝雅不僅出席他在場的活動跟拍他，還給皇室投了簡歷。或許二人未來會有更多接觸的機會也說不定？

禹棹煥飾演曹影。（《The King：永遠的君主》劇照）

此外，之前提到過的大韓帝國美女總理也是劇中還有一位十分惹人矚目的角色。作為帝國民眾眼裡李袞的官配。她才貌雙全，伶牙俐齒。什麼背景尚不清楚，但從外形上看這位總理跟李袞是十分相襯的。

另一邊，太乙身邊也有位跟她所謂「眼睛與眉毛」關係的男人，一位讀書時便傾心太乙的人。至於具體什麼關係，兩集的篇幅未過多談及。不過後續的發展大概會更有些睇頭吧。

除了人物故事多線交織，片中還有因李袞的帝王設定而配置的豪氣「裝備」。他富麗堂皇的宮殿住所﹑他正七品官階的白馬Maximius、他鑲滿鑽石的外套，成功讓他穿越到大韓帝國後換錢入住頂級酒店的總統套房並大把採購奢侈品…總而言之，豪氣逼人。

目前而言，本劇給筆者的感受還是如它地陣容一樣—豪華。不僅各種服化道製作上的豪華，故事也一樣，已經不是主線複線交織了，而是多線交織。能隱約感受到編劇似乎在織一張大網。當然，僅兩集內容，還不好妄下論斷。後續如何發展，也只能繼續看下去才能揭曉。

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