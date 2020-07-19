新冠肺炎｜施匡翹確診TVB戲劇班傳播鏈　王虹茵、黃子桐報平安

新冠肺炎（COVID-19）在世界各地肆虐，香港更有第三波疫情。24歲歌手施匡翹亦不幸中招，成為首位確診的香港藝人！據了解，她與經理人Apple姐（劉麗萍）同公司一名宣傳人員佳哥以及Apple姐的男友麥德羅亦已確診，並正在隔離病房接受治療中。

日前（18日）TVB內部流出一份施匡翹的14日行程表，接觸的TVB藝人數有近20人。當中戴祖儀以及一眾「後生仔」主持亦與歌手施匡翹在7月15日一同參加過「鄧志堅戲劇班」。

18日瘋傳的「內部名單」

王虹茵（Sharlene）報平安。（IG@sharlenewong）

所幸戴祖儀、周志康經檢驗後已證實安全。而名單中，「後生仔」之一的王虹茵（Sharlene）也在IG上發文報平安：「剛剛收到結果檢疫呈陰性，終於放下心頭大石。始終這幾天工作都遇見很多人，令大家人心惶惶小妹會繼續做好預防措施，自我隔離，保持警惕！」

黃子桐（Rachel）亦表示新冠肺炎檢測結果為陰性。（IG@rachelw603）

同一個戲劇班的黃子桐（Rachel）亦表示檢測結果為陰性：「檢測報告嘅結果呈陰性！我會繼續做好預防措施，留在家中自我隔離，希望所有朋友同事都健康無事，祝確診者早日康復！」

孔德賢（Danny）表示新冠肺炎結果為陰性。（IG@danny_hung）

「後生仔」孔德賢（Danny）經Whatsapp回覆《香港01》也表示新冠肺炎結果為陰性：「醫院打咗電話通知測試結果係陰性，但都會繼續自我隔離。希望大家都平安，各位都要注意安全！」

其餘「後生仔」則尚未有進一步檢測消息。

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