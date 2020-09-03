反黑路人甲．劇透｜王浩信終認清事實　決定跟馮盈盈一刀兩斷

《反黑路人甲》第十九集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）舉行大會，要找出某人交代蔣氏謀殺案的始末，當事人卻失蹤。晨爺（姜大衞飾）交出一段對話錄音，眾人信服某人就是主謀。千惠（林宣妤飾）得知細倫曾在美國劇團作巡迴演出，對他起了疑心。高彬（張振朗飾）暫管主謀的地盤，卻被喪鐘（徐榮）威嚇要他交出。司徒信（許家傑飾）救出高彬，說高層下令要高彬退出臥底行動。明麗（高海寧飾）要脅細倫，要他宣佈自己是明麗的男朋友，否則向傳媒爆料。細倫被喪鐘要脅交出高彬暫管的地盤，千霞（賴慰玲飾）、陸秋（朱敏瀚飾）等人及時出現解圍，細倫的懦弱表現令千霞非常不滿。

喪鐘要脅交出高彬暫管的地盤。（《反黑路人甲》截圖）

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫欲退出行動，獲高彬鼓勵撐下去。欣頤欲找一哥（蔡國慶飾）商量，卻被K.T.（張國強飾）耍走。千霞（賴慰玲飾）勸高彬當掌舵人，高彬謊稱有女友並想退出江湖，千霞決定解決喪鐘。欣頤向明麗坦言細倫是警方臥底，希望她別公開與細倫的戀情。高彬得悉千霞向叔父借刀手，便偕細倫與陸秋前往纏住喪鐘，望能阻止千霞下手。高彬洞悉千霞行蹤，成功勸服千霞不殺喪鐘，喪鐘旋即被另一班人伏擊。細倫遇上被自己襲擊至昏迷的警員，及後獲悉一切是欣頤策劃，恍然一直被矇騙。

細倫遇上被自己襲擊至昏迷的警員。（《反黑路人甲》截圖）

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