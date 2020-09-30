《沉默的真相》劇評︰年度最佳懸疑陸劇！3人3時空只求1個真相

這兩年，喜歡看國產懸疑劇的粉絲們，肯定都很熟一個人——紫金陳。3年前，《無證之罪》口碑逆天，是很多人心中的年度華語劇最佳。3個月前，《隱秘的角落》討論度爆表，爬山也成了全網瘋傳的黑話。兩部劇的共同點，就是作者都是紫金陳。越來越多的劇迷，開始成為紫金陳的書粉，也越來越多的書粉開始等待，紫金陳下一部被改編的作品。好在這一次，我們沒有等太久。

本劇根據小說《長夜難明》改編。這部小說是紫金陳所有作品裡評分最高，也是被認為最難被改編的。官商勾結、強姦幼女，虛構的故事情節後你能隱約看到現實的一角......據聞，這部小說在構想階段，就被編輯否了。寫完後的出版過程也是相當曲折，反複審查了一年多才面世，宣傳方面也開展得極為低調。很多人對這部小說的改編充滿期待，也充滿懷疑。前兩天，劇集一出，8分+開局。到了今天，評分不降反升。豆瓣9.1！今年的國產頭號神劇，99%就是它了！

當然，有一說一，這劇在鏡頭語言、對原著故事的再創作程度上，肯定比不上韓三平坐鎮的《隱秘的角落》。但是，因為原著故事的膽量，這部劇呈現了一種勢不可擋的銳氣。當然，拋開原著，這劇在很多方面都準備的相當不錯。服裝﹑道具﹑化裝，場景設置精心製作。視覺上，完美復原2000年前後，質樸的鄉鎮景觀——縣人民檢察院，泛黃的牌匾，極具年代感的推動式木門…

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簡陋的教室裡，斑駁的牆體，粗糙的板報，還有樸素的孩子.....工人的食堂裡，搖動的三葉風扇，大圓桌和不銹鋼碗......人物服裝，場景設置，都呈現出90年代00年代的氣氛。

沒有場景人物脫節的畫面，也沒有話劇舞台一樣的失真感，置景這塊看得出是滿打滿算了。很多畫面，做得非常有電影質感，鋪子就不一一列舉了。因為，這些都還是劇集的外在。丟開表面的東西看內在，它依舊精彩。故事很抓人，開篇即有衝擊（下文有大型劇透，請謹慎服用）。

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第一集，就給觀眾來了好幾輪顱內高潮。深夜，一個神經兮兮的男人（寧理 飾）進入地鐵，他低下頭，全程不敢看安保。他，不想讓行李過安檢。情急之下，他強行闖過安檢，被安保團團圍住。他突然大聲呼喊，自己的行李箱裡有炸彈。路人的圍觀，電視台的報導，讓這個消息瞬時成為全城最勁爆的新聞。

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人流密集度很高的地鐵站，一旦發生爆炸，後果不堪設想。炸彈客事件，讓現場幾乎配置上了全市最高等級的警力，特警隊、狙擊手、排爆專家、談判專家......男人，很快被經驗豐富的警察制服。這一點，毫無意外。意外的是，排爆專家打開箱子，裡面裝的不是炸彈，而是一個人。

這個人，不是別人，正是這部劇的男主角—— 江陽（白宇 飾）。沒錯，這是一部故事開頭，男主就死了的戲。

男主角江陽（《沉默的真相》劇照）

在警局，男人把一切交代的清清楚楚。殺人原因，債務衝突。殺人手法，勒脖窒息。為什麼撒謊有炸彈？因為喝多了，酒勁上來腦子不好使了。為什麼拋屍要去地鐵？因為自己開車怕警察查酒駕，打車又遇上車禍，於是來地鐵碰運氣。死者手裡留下他的DNA，小區攝像頭的監控。人證物證皆在，疑處難處皆有解答。男人是兇手，幾乎是事實。

所有人，就等著他庭審判刑。然而，奇就奇在，在法院庭審上，男人突然改口——我沒殺人，江陽死那天，我人在北京出差。在各大媒體，市局高官面前整一出當庭翻供，這個男人再次上了熱門搜尋。

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地鐵拋屍案，疑點越來越多。為什麼先承認作案，庭審出爾反爾？為什麼他人在北京，老家的死者指甲蓋里卻有他的DNA？這個嫌疑犯，做過政法學院的副院長，後來改行開了律師事務所，接手過非常多有名的案件，很懂刑事犯罪中的那些道道。死者江陽，曾是他最得意的門生，做過小縣城的檢察官。最懂法的刑法律師，卻做出一系列反常行為，他到底在圖什麼？

劇集，由一場蹊蹺的地鐵拋屍案開場，吊足大家的胃口。往後，還生出了三個時空的平行破案。敘事上，過去與現在三線並行，案中案，謎中謎。刑警嚴良（廖凡 飾），在現在的時空，追查地鐵拋屍案背後真正的兇手——到底是誰殺了江陽。

死者江陽，在二十一世紀初，追踪另一個死者侯貴平（陸思宇 飾）的死亡真相。死者侯貴平，在更早的時候，為自己被強姦後自殺的學生苦苦尋求證據。

三個不同的時空裡，尋求真相的人擰成了一股繩，觀眾慢慢發現，他們其實都在追求同一個真相。一場正義的接力賽。

這部劇越到後邊，可能越會讓你哭，它涉及了孤獨的善良，沉默的正義。故事呈現了類似《殺人回憶》﹑《謎一樣的雙眼》的沉重質感——在複雜的社會環境和官僚系統下，司法人員保持自己的良心，是要付出代價的。在2000年代的小縣城，一個納稅大戶，上市公司的老闆，幾乎是被各路人馬供起來的。上從副市長，下到警局大隊長，到處都是財神爺的走狗。當這樣的人有著誘姦少女的癖好，沒人敢吭聲，人們看到了，都只會摀住自己的嘴，或者被人摀住嘴。

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一個年輕氣盛的檢察官，想要為陳案昭雪，表面上得到了檢察院的支持，但在實際裡，遇到了從上至下的重重阻力。找到了證人，證人在看守所神秘死亡。找到了照片證據，結果照相館爆炸。所有的線索都被人為掐斷，他知道，這些都是來自身邊的阻力。

看到這裡，你是不是已經聞到一種韓國電影才有的味道？當然了，這裡並不是說所有自黑的韓國電影都是好電影，韓國一部分的自黑電影，經常為人詬病——幾乎是為黑而黑。但是，這部劇做到了相對的客觀，這是它高級的部分。原著小說裡，曾經有一段在書迷中流傳度很高，它講述了黑和白的平衡——

這幾年下來，你們對孫紅運的調查，私底下在公檢法裡早已廣為人知了，他們不敢像你們一樣，有勇氣正面與那個龐大的團伙對抗，但是他們心裡是支持你們的。就拿朱偉來說，當年在岳軍襠下開槍，明面上是極惡劣的行為，坐上幾年牢也不為過，為什麼最後只是進修三年，回到原崗位？包括這一次，你們倆毆打胡一浪被拍下來了，上級對你們倆都有理由調離實職崗位，但沒有。他們雖然保持沉默，但他們知道你們在做些什麼。 《長夜難明》

惡勢力的保護傘越大，那麼沉默的大多數也越多。但是，沉默的個體不會一直沉默，如果說刑警，檢察官在查案時被害，可能會引起沉默的大多數的巨大反彈。說不定警察團體、檢察官團體裡，有人認識很高級別的領導，他們有可能會向公安部、最高檢舉報。追查案件的刑警和檢察官，在大多數沉默的同僚的庇護下，可以做到性命無憂。但是，他們也實實在在成了系統裡的獨行人。能給自己作伴的，只有自己的良心。

（《沉默的真相》截圖）

表現正義的司法人員的影視很多，表現腐朽的社會環境和官僚體制的影視也不少。但是，這部劇能呈現炸裂的效果，主要還是江陽這個人的悲劇性——他擁有了大衛戈爾的一生（大衛戈爾是電影《鐵幕疑雲》的主角，為了廢除死刑，製造假命案，最終用生命的代價陳述了死刑裡冤假錯案的可能性）。用自己的性命，去賭一個可能性。江陽，幾乎把自己的職業生涯斷送在侯貴平命案裡，當他發現自己患癌，所剩時光無幾時，甘願自殺，去交換一場驚天奇案。鬧出的動靜越大，下來的調查組級別越高，陳案昭雪的可能性就越大。

而他為數不多的伙伴，也甘願放棄歲月安好的生活，與他一同入局。前刑警，朱偉，負責爆炸實施，升級案件影響力。前法醫陳明章，協助江陽自殺，並將自殺現場偽裝成他殺現場。刑法律師張超，案件總策劃。

這部劇，讓我們看到了人類身上罕見的勇氣。三個時空的人，放棄歲月靜好的日子，連環追兇。一幫曾經的熱血之士，甘願放下錦衣生活，無畏牢獄。罪惡，也許靜悄悄地流淌著。但是，有些人卻認為——真相不該是沉默的，它應該發出震耳欲聾的分貝。

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