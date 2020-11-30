Selena Gomez死過翻生卻慘遭封殺？　外媒瘋傳得罪「巨星」被排斥

迪士尼頻道偶像出身的Selena Gomez，前幾年才因紅斑性狼瘡、得到好友捐出一顆腎才撿回一命，卻又被八卦雜誌唱衰有人緣危機、恐危及事業？「NW雜誌」打出大大的標題：「荷李活痛恨Selena Gomez！」

讀者看了以為她做出什麼天怒人怨的事，其實內文指的是她常透露以往和Justin Bieber交往的舊事，另外Justin Bieber與妻子Hailey Baldwin非常不滿，且她曾和Orlando Bloom走得很近甚至被傳緋聞，也令Orlando Bloom目前的伴侶Katy Perry相當感冒，加上昔日在迪士尼頻道的前後期師姐妹Miley Cyrus、Demi Lovato等，都不承認是她的朋友，那時就曾不和，讓Selena Gomez由於得罪一堆娛圈藝人，慘遭大家聯手排擠，藝壇前途堪憂。

相關圖輯：Selena Gomez勇敢露出換腎手術疤痕 無懼流言獲網民激讚支持（點圖放大↓↓↓）

+ 33 + 33 + 33

+ 34 + 34 + 34

不過專門打臉八卦的網站反駁，Selena Gomez跟Miley Cyrus也許談不上姐妹情深，但Selena Gomez公開稱讚過對方的音樂，Miley Cyrus後來也邀了Selena Gomez上自己的直播節目，倘若彼此真那麼不對盤，應該連接觸或提及對方的名字都不願意。至於Selena Gomez與Demi Lovato曾經是好友，現已不是朋友，但那是由於雙方都成長，很自然的漸行漸遠、沒少女時代那麼熟絡，不代表是因為鬧翻了、老死不相往來。

而Katy Perry的這一段舊怨，連Katy自己都曾經主動說過，外界有點把這事過度誇張，所以也沒有雜誌形容的那麼嚴重，最後就是Justin Bieber與Hailey Baldwin，兩人巴不得過自己的日子，沒興趣再沈溺在舊事之中，當然也沒有要主動為難Selena Gomez，八卦刊物一如以往的為銷量亂瞎掰。

相關圖輯：荷李活眾星登上《V Magazine》投票！點圖放大看哪些巨星撐拜登（點圖放大↓↓↓）

延伸閱讀：

因「單親媽媽死刑」嗆法官 隋棠認「情緒過高」道歉了

發表會尾聲「小鬼親自致謝」 峮峮坐台下開心笑了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】