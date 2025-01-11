10位美女新演員《愛愛內含光》詹子萱奪新人獎「她」成最年輕影后

隨著台劇的崛起，一批又一批的新生代女演員也跟著嶄露頭角。她們不僅擁有亮眼的外型，更以精湛的演技征服觀眾，成為戲劇圈的新寵兒。特別是近期話題不斷的《影后》，更是讓眾多新生代女演員的實力備受矚目。



今天，就讓我們一起來看看，這些潛力無窮的新生代女演員，是如何用演技點亮台灣戲劇圈。

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台灣新生代女演員：林廷憶

千禧年出生的林廷憶，這次在《影后》飾演史艾瑪一角，劇中看似清純的她，逐漸黑化的精湛演技也獲得網友好評。今年才23歲的她，2022年就曾獲選台北電影節非常新人，2023年還參與《有生之年》，雖然演戲資歷尚新，但這次在《影后》的演出也讓人十分期待她日後發展。



台灣新生代女演員：詹子萱

今年剛拿下第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎的詹子萱，不僅在《愛愛內含光》裡大受好評，在近期熱門人氣劇《影后》裡，她飾演人稱「南瓜」的王可南，在劇中是影劇世家的富二代，自然脫俗的演技也引起許多討論。有了獎項加持，讓她成為戲劇圈最值得關注的新人！



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台灣新生代女演員：李雪

同樣在《影后》裡表現不俗的還有飾演柯麗芬女兒「唐寶兒」一角的李雪，在劇中她完美詮釋和母親的糾葛和心結，其實這並不是李雪第一部受到討論的作品，早在2018年時，她就以《2號球衣》及《亮亮與噴子》，一舉拿下該屆金穗雙影后，被視為最受矚目新人。



爾後於第56屆金鐘獎以《致親愛的孤獨者-凱涵》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，還曾出演《通靈少女2》、《鏡子森林》、《我在你心裡》等劇，2022更入選台北電影節最佳新人。除了演員身份以外，也於金蘋果舞蹈教室擔任舞蹈老師，教學對象大人小孩都有，可說是十分多才多藝！

台灣新生代女演員：林奕嵐

同屬Z世代的林奕嵐甜美外型讓人印象深刻，身為台美混血的她，14歲就以模特兒的身份出道，於廣告選角被導演相中，並在可爾必思廣告中參與演出，隨後更參與拍攝多部廣告、MV等作品。



2023年出演Netflix影集《她和她的她》，在劇中飾演許瑋甯少女時期角色「小林晨曦」，獲得第58屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，演技實力備受肯定，當然也是值得關注的新演員之一！

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台灣新生代女演員：雷嘉汭

有著「怪物新人」稱號的雷嘉汭，曾參與多部廣告、MV、戲劇演出，她在2023年個人首部正式電視劇《八尺門的辯護人》飾演女主角莉娜，身為土生土的埔里女孩卻能將印尼通譯一角飾演得惟妙惟肖，驚艷的演技不只獲得眾多網友的稱讚，當然也入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女主角獎。



儘管最後沒有抱回獎項，但她近期進軍南韓拍攝韓劇《Twelve》，除了將搭擋馬東石、朴炯植、徐仁國演出，也成為新生代首度跨出國際的代表。

台灣新生代女演員：林品彤

新生代演員中，年紀最小但演技最精湛的非林品彤莫屬，出生於澳洲的她，8歲就參與由全民大劇團主辦、國家兩廳院協辦的「2020舞台劇潛力新星甄選會」，隨後便開始了劇場演出。



導演阮鳳儀在電影《美國女孩》開拍前，看到了林品彤在某個音樂劇中精準到位、收放自如的歌舞表演片段後，就察覺到她非常有演員天賦，便決定由她來飾演劇中二女兒的角色。後來林品彤便以這個角色入圍了2022年第24屆台北電影獎最佳新演員。2023年更以電影《小曉》獲得第60屆金馬獎最佳女主角獎，以12歲之齡榮登金馬獎史上最年輕影后入圍者暨得獎者，收放自如的演技也讓人大開眼界。

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台灣新生代女演員：方郁婷

同樣年紀小小但演技精湛的方郁婷也是不可小覷，今年18歲的她，早在2021年就以電影《美國女孩》獲得第58屆金馬獎最佳新演員獎，2022年再獲得第24屆台北電影獎最佳新演員獎。



2022年以《罪後真相》入圍第59屆金馬獎最佳女配角獎，不僅讓她成為金馬獎史上最快及最年輕完成演員獎項（主角、配角、新演員）入圍大滿貫的演員，近期更「降齡」演出金馬導演陳玉勳《大濛》裡的14歲女主角，在劇中她換上一頭短髮和黝黑膚色，讓人十分期待！

台灣新生代女演員：王渝萱

目前就讀於台北藝術大學電影系的王渝萱，因高中學習劇場對戲劇產生熱情，其實她在15歲就曾試鏡電影《失控謊言》，2018年首部主演戲劇《你的孩子不是你的孩子》單元《孔雀》讓她成功入圍第54屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）新進演員獎，2021年以《該死的阿修羅》獲得第58屆金馬獎最佳女配角獎和第24屆台北電影獎最佳女配角，更因此讓她擁有高人氣。2023年再度以《小藍》獲得第4屆台灣影評人協會獎最佳女演員獎，作品入圍度百分百！



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台灣新生代女演員：陳姸霏

2000年出生的新生代演員還有陳姸霏，自幼學習現代舞的她，其實從小立志成為舞蹈老師，直至高中選讀戲劇科後才開始對演戲產生興趣。



2020年陳姸霏於電影《無聲》中主演被性侵的聾啞女孩姚貝貝，並憑該角色贏得第57屆金馬獎最佳新演員和第23屆台北電影獎最佳新演員，之後的作品《孤味》、《池塘怪談》、《我在隔離中》、《良辰吉時》、《人選之人-造浪者》等作品都收獲好評，可以說是新生代演員中作品最多產的女星之一。

台灣新生代女演員：李沐

從小就想成為服裝設計師的李沐，19歲被星探發掘，從此踏入戲劇圈，2020年憑《誰是被害者》中飾演江曉孟一角，榮獲第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，2021年再憑《青春弒戀》中飾演陳玉芳一角，入圍第58屆金馬獎最佳新演員，一路走來李沐嘗試多種戲路，至今已有近30部作品，而她獨特的氣質也成為眾多時尚品牌的喜愛，不僅是最值得期待的新生代女演員，更是時尚圈的新寵兒。



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】