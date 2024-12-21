娛圈好男人代表！男神經歷失婚更懂得「愛」結婚近30年至今仍甜蜜

現年69歲的任達華是不少人年輕時候的偶像，除了演技精湛、五官深邃以外，他對妻子數十年如一日的愛，也成為了大眾津津樂道的焦點。別以為順利和女神在一起的任達華，在感情之路上沒有經歷過波折，很多人不知道的是和琦琦相遇之前，他曾有過一段婚姻，讓他更加珍惜來之不易的愛情。



現年69歲的任達華是不少人年輕時候的偶像，除了演技精湛、五官深邃以外，他對妻子數十年如一日的愛，也成為了大眾津津樂道的焦點。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多任達華琦琦合照👇👇👇

+ 14

經歷失敗婚姻後，更加懂得愛情的珍貴

任達華一直是個非常專一的人，雖然前一段婚姻的結局並不圓滿，但他也坦言自己從中學習到了很多，當時外界以為任達華能夠和前妻相伴到老，因為在結婚前他們已經交往了7年，沒想到如此紮實的感情基礎，也敵不過因走紅帶來的忙碌，再加上前妻希望提升自我出國深造，任達華最終決定放手，還給彼此最體面的結局。



任達華翻閱雜誌，對琦琦一見鍾情

一次偶然的翻閱雜誌，任達華看到了琦琦拍攝的魅力大片，當時的他暗自感嘆：「要是能跟她結婚該有多好啊！」後來任達華竟然真的在奧地利偶遇了琦琦，對方充滿生命力的模樣，令他立刻感到著迷，任達華勇敢留下了琦琦的聯絡方式，並積極約對方吃飯，愛情的種子逐漸在兩人心中萌芽，最終在1997年，任達華與琦琦進入了婚姻殿堂。



任達華勇敢留下了琦琦的聯絡方式，並積極約對方吃飯，愛情的種子逐漸在兩人心中萌芽。（IG@simonyamofficial）

【圖輯】點圖放大看更多任達華IG照片👇👇👇

+ 11

尊重老婆意願，任達華化身模範丈夫

琦琦是個非常有名的超模，為了保持身材，她向任達華坦承不想要孩子的心願，任達華聽後並沒有多加勸說，反而選擇尊重琦琦的想法，雖然在內心深處十分希望自己能有個孩子，但任達華始終沒有給琦琦施加任何壓力，並且為了二人的家庭不斷努力著。



任達華再忙，也要回家陪妻女吃飯

幾年之後，琦琦突然對任達華說自己想要個孩子，任達華簡直又驚又喜，激動到差點哭出來，於是在2004年，兩人的女兒「Ella任晴佳」出生，早已準備好當父親的任達華對女兒百般寵愛，即便要出遠門工作，也一定會每兩週抽出一次時間，專程飛回香港只為陪伴妻女吃飯。



任達華琦琦的女兒「Ella任晴佳」。（IG@ellayamm）

【圖輯】點圖放大看更多任晴佳照片👇👇👇

+ 16

外型條件極佳，任晴佳並不想進演藝圈

因為從小就生活在聚光燈下，任晴佳對媒體鏡頭其實有點抵觸，今年剛滿20歲的她身材極佳，遺傳到媽媽的大長腿被大家稱讚「完全就是當超模的料」，不過任晴佳暫時沒有進入演藝圈的打算，她的人生志願是成為老師或是時裝設計師，對此任達華與琦琦也十分尊重並且支持，他們不希望強加任何想法在女兒身上，女兒順其自然的發展才是他們真正樂見的事。



三從四德家規，十分逗趣可愛

任達華曾在接受媒體採訪時透露，他制定了「三從四德」家規供自己遵守，其中三從是指不讓琦琦洗衣、拖地、煮飯，而四德則為化妝要等得、刷卡要捨得、生氣要忍得、發火要哄得，這樣的三從四德家規，或許就是二人熱戀近三十年的秘訣，各位男士看到這邊，還不快快筆記起來！



【相關圖輯】90年代香港性感女神「細女仲靚過阿媽」細數港台6大最美星二代（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 14

每當有媒體、粉絲偶遇任達華與琦琦，二人都會表現的非常恩愛，這並不是他們在鏡頭面前表演，而是真正的幸福就是無法掩飾的，在經歷戀愛長跑與三十年婚姻後，任達華與琦琦還是一如熱戀般甜蜜，他們讓大家看到了愛情最好的樣子，也難怪網友看完他們的故事感嘆：

「我又相信愛情了！」



【同場加映】11位星二代被批評外貌 胡慧中女入TVB逐夢 江華女兒自小被話醜樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

昔承認當情婦、小三！62歲關之琳突發影片：願為我的錯誤買單，但我不後悔

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】