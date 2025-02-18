洪金寶再被捕獲坐輪椅現身揭身體現況 去年飛東京影展精神奕奕
撰文：聯合新聞網
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73歲資深武打明星洪金寶，2017年接受膝蓋手術，時常需以輪椅代步，或有時候會拿拐杖走路，他也曾透露罹患糖尿病，需要嚴格控管飲食管理血糖，讓不少影迷擔心身體狀況。
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他上月歡度73歲大壽，縱橫香港影壇60年，去年4月還獲第42屆香港電影金像獎「終身成就獎」，也在港產片《九龍城寨之圍城》大秀好功夫，和古天樂對打。去年東京影展開幕，他更罕見飛到東京觀眾交流，整個人氣色極佳。
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近日一名暱稱「香港趙大拿」的網友在小紅書曬出洪金寶看電影的畫面，他坐著電動輪椅現身，見到人也都親切打招呼，遇到粉絲更大方合照，對於控制電動輪椅也非常駕輕就熟，顯然外出還是有輔助工具對洪金寶還是方便又輕鬆一點，但身體狀況極佳，粉絲不用擔心。
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