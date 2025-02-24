陳曉離婚疑戀上慶餘年2的她 2人相識多年曾合作神鵰俠侶、雲襄傳
撰文：聯合新聞網
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陳曉與陳妍希2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。本月19日兩人終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。
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「雙陳」離婚並未公開真正的離婚原因，如今大陸網路上更有傳聞，陳曉早在官宣離婚前就已經展開新戀情，對象就是人氣很旺的毛曉彤。37歲毛曉彤曾演過《後宮甄嬛傳》、《三十而已》、《慶餘年2》等劇集，她與陳曉同齡，2人還是中央戲劇學院同學，其實認識非常多年。
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兩人不只是同窗，也在戲劇上結緣，曾合作《神鵰俠侶》、《大漢情緣之雲中歌》、《雲襄傳》及《雲襄傳2》共4度合作，且《雲襄傳2》上月才煞科。爆料者表示「陳曉和毛曉彤在一起了，他們很好，會馬上官宣的」，到底是不是，就等時間證明。
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