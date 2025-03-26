金賽綸丈夫直播15分鐘前突襲韓媒　揭更多結婚內情拍拖一個月閃婚

雖然昨（25）天韓國媒體找到疑似金賽綸的前男友K某並採訪，K某稱她會走上絕路不是因為金秀賢，而是被丈夫家暴，但昨晚橫豎研究所的直播立刻反擊，除了認為K某是被金秀賢威脅以外，甚至在直播開始15分鐘之前，金賽綸的丈夫、家人突然拜訪，還提供大量資料，證明金賽綸生前因金秀賢、李鎮浩而在精神上飽受創傷！



橫豎研究所曬出金賽綸的結婚證明書。（橫豎研究所）

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橫豎研究所記者金世毅昨晚直播中先提到：「有個叫《The Fact》的超爛媒體，為了李鎮浩和金秀賢就像是獵犬一樣辦事，結果不小心曝光了金賽綸的前男友『李燦熙』的名字。」金世毅認為李燦熙恐怕是氣不過現任丈夫才爆料這方面的事情，甚至懷疑他是在金秀賢方面的威脅之下才接受該媒體訪問。

不只如此，金世毅繼續爆料：

「其實就只是15分鐘之前的事情，金賽綸的丈夫、家人拜訪橫豎研究所，製作人整個炸鍋了！他們給了很多資料，不過因為急著要直播，明天才會公開，結論來說是真的。金賽綸跟丈夫沒有直接的糾葛，她是因為金秀賢而造成精神上很嚴重的問題，不只因為金秀賢，也因為李鎮浩的折磨，精神上受到很大的傷害，很多上述相關的證據他們都帶來給我們橫豎研究所，我們明天7點（韓國時間）會整理後傳達給大家。」



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金世毅稱金賽綸跟丈夫實際上只交往約1個月，不可能有懷孕、墮胎的可能，他們甚至帶來了在美國紐澤西的結婚證明書，確認雙方是在今（2025）年1月11日結婚。雖然男女雙方都是瞞著自己的父母親結婚，但確實已經結婚了。

最後金世毅強調：「不過金賽綸的摯友也都支持我，今天甚至連丈夫都支持我。金賽綸是因為金秀賢、李鎮浩他們受到很大的精神傷害，因而走上絕路。這點絕對正確。」還認為金賽綸從中二開始就跟金秀賢交往，是因此背負著一生的精神創傷，根本和她有沒有結婚無關：

「你以為我們沒有中二就談戀愛的證據嗎？我們都有，但一定要得到遺屬的同意，請大家再等等。」



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