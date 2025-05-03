廣末涼子宣佈「全面暫停演藝工作」！稱被診斷罹患「2種疾病」

44歲日本女星廣末涼子先前因踹傷護理師被捕，掀起大眾關注。5月2日她無預警發佈聲明，證實自己經診斷罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進症，將遵醫囑全面暫停演藝活動，專心在家療養。



廣末涼子罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進症，宣佈停止演藝工作。（IG@ryoko_hirosue_official）

廣末涼子所屬經紀公司在聲明中對此前發生的事件造成社會不安深表歉意，並對過去將廣末涼子身體不適狀況過度簡化，如今深感懊悔。經紀公司強調，此次停工決定不僅是為了讓廣末涼子專心療養，也是為了避免類似事件再度發生。

回顧事件，44歲日本女星廣末涼子因在靜岡縣新東名高速公路上出車禍被送醫治療，卻在醫院情緒失控涉嫌攻擊護理師，遭警方以傷害罪現行犯逮捕，事後被法院裁定羈押，拘留10天。

經過數日拘留，廣末涼子於4月16日獲釋後隨即轉入東京都內醫療機構接受檢查與治療。經紀公司表示，他們不會以病情作為規避責任的理由，未來將誠實面對外界質疑，並全力配合相關調查。

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