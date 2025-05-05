黃精甫繼《周處》再夥阮經天拍新戲　一視帝嘆辛苦：下班念頭強烈

《周處除三害》全球賣破30億台幣，導演黃精甫推出10集影集《沉默的審判》，集結班底阮經天、王淨、陳以文等，加入雙金影后賈靜雯、金鐘視帝薛仕凌、北影影后謝欣穎等，只是黃精甫極盡磨人，薛仕凌坦言是近幾年「下班念頭最強烈」的一部，賈靜雯也已被逼瘋，跟導演放話：「下次我要演啞吧！」



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賈靜雯和王淨繼電影《瀑布》再合作，王淨透露導演黃精甫非常愛這部電影及賈靜雯，原本也打算請兩人再演母女，但最後讓賈靜雯演心理鑑定師。賈靜雯跟檢察官李銘忠在法院不少對手戲，李銘忠也跟他口中的「賈姐」一樣崩潰，也決定下次再也不演這類角色了。

薛仕凌已是影帝級，但碰上黃精甫也顯得無助，他嘆常常一顆鏡頭結束就想下班，內心默唸：「不要再換鏡位了啦，我已沒有東西了！」但黃精甫會一直告訴他：「你可以！」他也覺得其他演員都「比我自己還相信我」。

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宋芸樺為此劇「徹底改變人生計畫」，她原本已飛美國遊學，才去第1個月就接到迫約，但慶報接了，沒接會後悔；周采詩為角色2個月內狂瘦6公斤，不只產後最瘦，根本算是10年來最苗條。

《沉默的審判》再度以暴力復仇為主題，神級卡司包括賈靜雯、陳以文、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、張孝全、曾珮瑜、葉全真、袁富華、李銘忠、周采詩、張翰、林敬倫、劉子銓，對劇本、場景以及動作戲每一個部分都做到極致的精雕細琢，讓搶先看過片段的記者會主持人曾寶儀也驚訝大讚：

「今天的卡司還讓我以為我主持哪一個OTT平台一整年的發佈會！」



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