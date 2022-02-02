瀑布影評｜片名背後暗藏隱喻：你的心中是否也有一座「瀑布」？

【瀑布／影評／Netflix／賈靜雯／王淨】不得不說，這部片再次堆疊我心中對台灣電影的尊敬與愛意。雖然是超過兩小時的劇情長片，但整部片沒有冷場，劇情走向不拖泥帶水，每個情緒展現都拿捏的恰到好處也不灑狗血，字字句句都是生活片刻的真實呈現，卻拼湊勾勒出一段令人心碎又誠摯的血肉故事。



音樂製作不得不說，是整部戲的靈魂之一。不論是隨著主角心情起伏，或是隨著劇情發展而緊張，或者是賈靜雯的爆炸性演技，配樂都帶著觀眾向上飛或向下淹，就像坐雲霄飛車般，配樂就是那輛飛車。

這部電影尚未上架時，其實單從片名實在有點抓不到故事主軸與劇情走向。不過看到超強的演員陣容，就知道這是一部值得期待的佳作。尤其在看過《我們與惡的距離》後，對賈靜雯的認識已經不是當年的《飛龍在天》了（腦中響起：手牽手，心到陣，親像飛龍，飛上天～）而第二女主王淨自然在《返校》也有令人刮目相看的演出，兩人的對手戲確實令人期待。

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導演鍾孟宏功力自然不在話下，我記得導演的上一部《陽光普照》也是一部探討台灣社會現況與親情關係的劇情片，跟瀑布這部片恰好是一火一水的對比，陽光普照是一個剛烈青年與社會纏鬥角力，是無奈也是懊悔，更有赤裸裸的暴力殺氣。而瀑布則是圍繞在母親與女兒間早已塵封如冰山的親情，卻因疫情隔離而被迫直視面對，進而大水潰堤瀑布直下，把所有情緒毫無保留的宣洩，像一艘舢舨，輕微滑過湖面，卻激起波濤的漣漪，有點藍，但卻很暖。

看完微酸卻有點甜，就好像看完電影後，跟老婆去懷念已久的屏東勝利路上的巧味鹹酥雞，配著那杯清涼解渴的冬瓜檸檬，有點餘韻，值得回味。

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以下內容含《瀑布》微劇透，請小心服用



你的心中是否也有一座瀑布？

故事在台灣正處於疫情艱困的時期，人人居安思危如履薄冰，隨時都可能遭逢身旁接觸的人「被確診」的爆炸性打擊，台北的灰濛，揭開了序幕。

人在外商公司上班的品文（賈靜雯飾演）因女兒班上同學確診，被迫在家與女兒一起居家隔離，兩人長久埋藏的嫌隙在此刻正逐漸擴大，一場風暴即將襲來。

我認為導演跟製作團隊厲害的是，這些人物故事背景其實在相當少的篇幅中，就完整的交代了品文與女兒、前夫間、同事上司的關係，可以說是毫不拖泥帶水，很快地就帶領觀眾進入了暴風雨前的前夕。

在失婚的失落、女兒忤逆的無奈、職場上的受挫以及伴隨疫情而來的染病風險、減薪、隔離等，種種的狀況都加深品文的孤獨與無助感，致使一些無心的話語都能成壓倒駱駝的最後一根稻草，以星星之火卻能燎起整片原。於是在山壁背後的裂縫龜裂，蓄勢待發的瀑布一觸即發，也是本部片的核心。

我回想到我自己，曾經歷過一段低潮。當時工作上遇到挫折，活動接踵而來，相對要承擔的壓力與風險也大，又遇到他人的怪罪、指責，在家庭上也不盡人意，種種挫敗讓我感到壓力如大浪般向我淹過來，那種窒息感、沈重感，真的如同一坨大浪，重重打擊到我身上。當時唯一的想法就是「放棄一切，逃離這裡。」

所幸在經過主管、同事的協助下，一一的面對與處理，最終還是獲得不錯的成果，才讓自己鬆了一口氣。

不過有多少人被困在「瀑布」裡走不出去，最終成了品文的模樣？又或者是小靜這個被迫一夕長大的孩子，得面對猶如未爆彈、親密卻又不熟識的家人？誠如王淨在官網受訪的片段中，她說，她可以殺青可以跳脫這個角色，那「小靜」呢？社會上有多少個「品文」又有多少「小靜」，我覺得這是這部電影主要希望觀眾能夠關切的。

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如何讓瀑布回歸溪流？導演指出這件事最重要

導演鍾孟宏曾在一篇受訪當中表示，這部片他最想傳達的核心意義是「人與人之間的信任」。也猶如飾演精神科醫生的許瑋甯在劇中口白：「治療的方式有幾種，最重要的就是陪伴、理解、關懷。」

有一幕品文再次看到了幻覺，認為門外有衛兵在監視著，女兒小靜收起了「想頂嘴」或「不信任」的叛逆情緒，完全信任品文所說所看的，不否定她，甚至扮演起了衛兵與趕走衛兵的雙重角色，雖然那段演出相當逗趣，也把小女孩天真活潑萌樣的個性發揮的淋淋盡致，但我看在內心裡卻是非常感動的。

我曾經親身目睹一位朋友，前陣子看到都還好好的，隔了幾週再次見到他，完全是變了個人樣，開始瘋言瘋語，看似人在那裡，但其實「精神」已經不知道跑去哪了。以東方民俗說的就是三魂七魄跑掉了。所以不要認為一個人看到幻覺是假的，對他而言是非常真實的。當你一直否定他的時候，要麻會更暴怒，要麻會陷入一種冷漠無助的狀態，完全兩眼無神，你從他雙瞳看進去，裡面的人是空的，不住在裡面。那種狀態極其恐怖。

我曾短暫的照顧他，由於當時他沒有食慾，食物都不吃一天比一天消瘦。所以我第一步做的就是下廚料理營養又美味的三餐，陪他散步、運動、玩球，當他說他看到什麼時，不要否定他，只要示意他並繼續幫助他接觸平靜、遼闊與安全的大自然及環境，逐漸地，他的狀況開始好轉，也改善了半夜不睡覺、厭食、煩躁暴怒的狀態。

回到這部戲上，有寒冬，就會有暖火。這對母女歷經各式各樣的災難、火災、被辭職、銀行催繳、房子面臨要被拍賣、被商人藉機坑等等，但還是有許多溫暖的角色存在，都在適當的時機點，對她們伸出援手。

而女兒小靜的「長大」與「成熟」，開始扮演媽媽最重要的家中支柱，開始為家裡的開銷考量，以耐心與陪伴，陪著品文度過那段期間，最後讓品文直視自己內心的「瀑布」，讓自己有機會走了出來，讓瀑布轉換為溪流，平穩徐徐的平靜下來。這其中最重要的就是「陪伴、理解、關懷」。

我陪伴的經驗與幾個方法

雖然現實社會環境、現代醫療與戲中，對於這種狀況稱呼為「疾病」，也再三提到需要藥物治療。然而就我自己親身經驗，我家庭成員中也有遇過被確診為「重度憂鬱症」患者的親人，我非常確定吃藥後並不會比較好。而且藥量只會隨著時間增長而增加。雖然吃了藥會因為藥效作用，而使這個人「冷靜」下來，但事實上他的情緒也被「封存」與「麻痺」了。他不再瘋狂，卻也笑不出來了，因為他無法感知「快樂」。

而這樣的存在狀態，根據我認識的許多個案自身描述，都有一個共通點：「活像個行屍走肉」。

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而且一旦停藥，會有更激烈的情緒起伏，甚至幻聽、幻想愈發嚴重，腦袋真的會有個聲音跟你說話，而那個聲音會一直命令你去做「瘋狂、暴力、甚至傷害自己的事情」。這些都是我那位家人在醫生協助下完全戒除精神藥物後，所說的慘痛自白。

通常發作時去找醫生，醫生也只能開更多的藥物，藥物所衍生的副作用更是不計其數。

話說回來，在我自己的經驗上，給予這類家人朋友一個「安靜、安全、自然」的環境，搭配適當營養的飲食、運動與睡眠，是最自然且有效的「療法」。不需要花大錢也不需要長期藥物治療，就有癒合的可能，畢竟人自癒的能力是非常驚人的。

絕對不要否定對方

不否定的意思不是指凡事都要順從對方，對方說要去裸奔你就放任他裸奔，他說要放火燒房子你在旁邊搧風，不是的。當對方有意圖或已經具體要做出「傷害自己或他人」的行為時，絕對要加以管制，甚至要用力氣去制伏，這才是確保雙方安全的唯一做法。

但在一般相處時，當他說他看到一隻貓在天上飛，你不要否定他說「你傻啊，貓怎麼可能在天上飛。」或者是他說有一個人躲在衣櫥裡，你跟他說「你不要嚇人好不好，亂講話！」這就是在否定他，你的一句否定對你來說看似無傷大雅，但卻有可能造成他內心世界的大震盪與裂縫，只會讓「瀑布」越養越大、能量越積越強！

劇中小靜有示範了許多次陪伴與關懷的技巧，我覺得都是經過考證跟實務經驗所寫出的劇本，不是瞎掰也不完全是為了戲劇效果。不管是「看到衛兵」或者是「看到蛇」，第一件要務就是「忍著自己否定對方的衝動。」第二件事就是帶著他一起去看清楚到底有沒有衛兵、有沒有蛇？第三件事，讓他自己證實或做出結論，不要代替他做結論，也不要對他的結論評頭論足。

以上是看完《瀑布》的心得，真的是一部令我產生相當多共鳴的好電影，相信你多少也會有所感觸、啟示。非常期待《瀑布》在國際影壇的表現，讓更多人關注到這部戲的核心意義與價值。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：人生好凡 Ivan，原文：每個人心中都有一座「瀑布」。淺談個人親身經歷與應變方式。】