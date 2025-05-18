中國短劇本小利大賺千億　從狗血到風靡全球　收入拋離電影憑什麼

你是否有在滑手機時刷到短影音的經驗？其中不乏出現霸道總裁愛上我、姊弟戀、禁忌戀，或者主角年齡差距等同母子戀等類型都有，讓你看完覺得灑狗血，卻又欲罷不能，一不小心就付費解鎖後續劇情。



這種短劇正是近年在中國快速崛起的新影視型態，只要1至10分鐘即可看完一集，相當適合作為打發時間的娛樂活動，甚至看似短短一部劇集，竟能在收益上獲得數百萬元人民幣，推估整體市場規模可在2027年達到1000億人民幣，根本堪稱暴利行業，究竟背後的運作方針為何？對於全球娛樂產業將帶來怎樣的衝擊與翻轉？帶你一文看懂。

短劇正是近年在中國快速崛起的新影視型態。（《成曦曲》劇照）

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微短劇是什麼？

微短劇的興起可追溯回2022年，由於現代人習慣快節奏且較缺乏耐性等因素，許多製作公司及網路平台看中此特性，開始將長篇劇縮短，根據中國國家廣電總局的定義，微短劇是指單集時長約60秒至15分鐘，具備明確主題、完整故事情節的劇集。微短劇保持節奏明快的特點，吸引觀眾留在平台，累積觀看流量。此外，比起電視劇、電影動輒千萬上億的投資來說，製作成本也較可控，即便流量不足，無法如期賺回營利，也不怕損失慘重。

中國微短劇為何爆紅？

如果有看過中國微短劇的人，應該會發現劇情相當多元，也普遍尺度較大、腦洞大開，無論是霸道總裁愛上小職員、姊弟戀、穿越劇情，還是主角年齡差距等同母子戀的類型都有，讓觀眾時常看完都覺得灑狗血，卻忍不住一集接著一集看，不知不覺就成了打發時間的選擇，最重要的是，有部分微短劇是免付費即可觀賞，再加上常見製作模式如5天編劇、3天拍攝、4天後製的方式，使製作團隊得以更迅速掌握市場變化，成功在中國帶動微短劇商機。

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中國微短劇如何營利？

這類短劇的營收模式目前採平台版權購買、廣告置入、單集付費觀看或購買會員方案制，其中付費機制相當多元，常見方式為前幾集免費觀看，若想知道後續劇情，則要收取小額費用解鎖，或者有些用戶會選擇一次性買下完整劇集，計算下來，也許比單集購買還划算，又能避免廣告影響觀看品質。

在製作方的營利方面，目前多家中國串流平台採分帳機制，包含愛奇藝、騰訊、優酷等平台，像是在優酷會依不同等級的短劇，將分潤定價從人民幣8元調高至16元不等；台灣常見的愛奇藝則將作品有效時長表現納入分帳定價的考量標準，並嘗試將超過70%的收入分給製作方。

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除此之外，平台也會利用業配各大社群網站來增加微短劇的曝光度，讓人們在滑手機時，被忽然插入的15至30秒劇情內容吸住目光，並在底下設有連結，方便民眾點進官網觀看；或者一些廣告主也會置入自家產品在劇集中，並同樣設有訂購連結，進一步帶動電商產業與影音平台的廣告收益，甚至還出現不少品牌方自製短劇，目的在於行銷自家新品或活動，帶動產品銷量，包含星巴克、肯德基、淘寶電商平台等公司皆有相關短劇，一步步將產業版圖擴大。

中國微短劇的市場規模與影響？

根據《2024中國微短劇行業發展白皮書》指出，截至2024年6月，中國微短劇用戶規模高達5.76億人，佔中國整體網友比例達52.4%，可見微短劇市場在中國已日漸龐大，更預測在2027年將突破1000億人民幣。根據調查，中國微短劇與電影市場的規模，從2020年微短劇營收9.4億元人民幣、電影營收203.1億元人民幣，來到2024年微短劇在市場大賺504.4億元人民幣，而電影則賺進470億元人民幣，明顯可見微短劇已經超過電影票房，甚至於近年進軍海外市場。

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目前統計已有166個國家和地區有中國微短劇作品，甚至直接將平台打入海外，最知名的有數位出版商「中文在線集團」的微短劇平台ReelShort登陸美國，並迅速爬上美國、英國、加拿大的App Store排行榜；「字節跳動（ByteDance）」在印尼、菲律賓等東南亞市場上架應用Melolo，主打免費模式，提供多種類型的迷你劇集，順利創造高收益，根據iiMedia Research資料統計，短劇相關應用在中國以外的地區下載量近1.5億次，而這之中絕大部分來自東南亞地區，並綜合所有海外市場約累積2.5億美元左右的應用內消費。

而微短劇的成功，也進一步使得娛樂產業出現變化，不少中國長劇集的製作公司會利用微短劇培養新人演員，成為測試新影視題材的實驗場，甚至有了「短劇先拍、長劇再看」的商業模式，雖然某種程度上降低長劇的成本風險，但是否會因此打擊長劇發展、互相搶食，是眼下關心的重點之一。

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中國微短劇挑戰與隱憂？

面對發展蓬勃的微短劇產業，中國官方的監管也不敢鬆懈，自2024年6月1日起，中國廣電總局針對微短劇實施分類分層審核管理，包含投資在100萬元以上的重點微短劇，需遞交更嚴謹的審查資料；30萬至100萬元的普通微短劇歸省級廣電部門監管；30萬元以下的其他微短劇則歸平台自行把關，若未經備案審核，則不得上線。

在百家爭鳴的微短劇市場，平台間不只搶食，也要與轉型製作網路劇的傳統製作公司競爭，使得內容發展趨向多元化，並強調快節奏、高反轉的模式，以此吸引訂閱戶和流量，但也容易因劇本俗套、演技浮誇、粗糙剪輯等問題流失用戶。同時，也因內容品質參差不齊的問題，擔心受劇情影響，導致社會出現鼓吹情色、暴力、犯罪等亂象恐慢慢浮現。雖然將微短劇銷售至海外，相對不受中國國內的法令規範，但也要遵循上線國家的影視規範，以及依照不同民族文化，進一步將短劇的內容調整或重新塑造角色背景，以迎合市場口味。

此外，有些微短劇平台由於付費模式較複雜，不只學生族群難搞懂，就連一般白領也是看不懂，更不用提已經退休在家的老年族群，就怕一不注意延伸誘導消費，甚至詐騙的問題。雖然老年人也是日漸活躍的消費族群，但也擔心他們容易因情感共鳴，而誤入付費陷阱，並面臨養老積蓄不知不覺花光的危機。

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不過，正面來看，隨著高齡化時代來臨，中國當局也相當鼓勵各界發展「銀髮經濟」，其中也包含文學、影視等行業。根據廣告和市場營銷諮詢公司「秒針系統」在今年2月發表的《中國微短劇市場發展研究報告》中指出，45至64歲的中老年用戶在微短劇的付費活躍程度高於整體平均線，而且在重度受眾當中佔比43.2%，可見已形成另一個消費潛力市場。未來這股中國微短劇熱潮還會如何掀起產業旋風，甚至擴展世界版圖，成為全球娛樂產業的焦點。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：中國微短劇狂賺千億！一集1分鐘的暴利產業「營收超越電影票房」，看狗血劇如何顛覆全球影視市場】