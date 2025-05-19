王菲前夫李亞鵬驚傳欠巨債幾乎破產　小19歲嫩妻認：全家搬離豪宅

天后王菲有過兩段婚姻，第二段嫁給男星李亞鵬，兩人育有一女李嫣，現在已經18歲。李亞鵬離婚後漸漸淡出螢光幕沒有拍戲，反而開始從商，卻也因為投資失敗欠下不少錢，遭法院強制執行4000萬元人民幣，幾乎破產。



李亞鵬離婚後漸漸淡出螢光幕沒有拍戲。（微博＠海哈金喜）

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李亞鵬2022年再婚小19歲嫩妻海哈金喜，她在婚前就知道老公經濟狀況不好，但仍執意要嫁，最近她坦言：「家裡經濟狀況不好。」為開源節流一家三口已搬出豪宅，租了一個比較小又便宜的地方定下來。

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海哈金喜表示：「經濟不好縮減開支，也是家裡要面對的事情嘛。」但她還是很樂觀，認為只要一家人在一起，什麼困難都不是困難，只有在搬離豪宅時，女兒一時之間難以接受，還當場大哭，所幸很快就接受了「現實」。

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