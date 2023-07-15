凍齡飲食｜王菲自創巫婆湯養出牛奶肌！長期茹素應補充4大營養素

歌壇天后王菲與前夫李亞鵬育有17歲女兒李嫣，4月王菲赴法國探視在當地求學的女兒，母女合照罕見曝光！而53歲的王菲凍齡顏值讓人驚艷，被網友大讚跟17歲女兒宛如姊妹，還有人形容照片中露出側臉的王菲「下顎線比我的人生規劃還清晰」、「狀態維持太好了吧！」



王菲早前與女兒李嫣的合照。（微博）

其實網絡早已盛傳王菲的養生之道，包括：25歲開始保養、練瑜珈，以及自創養生湯品「巫婆湯」與公認的「無聊飲食」。來自台灣的營養師高敏敏特別在Facebook發文，解析這道「巫婆湯」與王菲53歲仍然保持牛奶肌的養成歷程。

巫婆湯有什麼材料？ 1周減5公斤

高敏敏分享，這道被王菲推崇「1週可有效減重3～5公斤」的巫婆湯，材料包括：洋蔥4～6個、番茄4～6個、花椰菜1個、青椒2個、芹菜1棵、適量的鹽和胡椒。

其中，番茄含有「GABA胺基酸」能調節自律神經、有助抒壓，也富含鉀及水分，能幫助降低體溫，達到助眠效果。洋蔥屬於白色蔬果，富含硫化物、蒜素，能抗氧化、降低罹癌風險；西蘭花、青椒、芹菜等深綠色蔬菜含葉酸，可助製造血清素、抗氧化，降低罹癌風險，也能改善心情上的焦慮。

而她會建議再搭配一點澱粉跟豆製品，如番薯與豆腐，營養會更均衡。

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每周一素 自然排毒

再來是王菲茹素多年，飲食清淡加上大量蔬果，除了幫助身體淨化、加強飽足感，還可以讓肌膚透亮。高敏敏建議，如果沒辦法完全不吃肉，也可以選擇輕鬆的「每周一素」或「每餐一素」，讓身體自然排毒。

除了飲食之外，生活習慣也很重要，王菲號稱25歲就開始保養，但就算一般人已經來不及做到，還是可以透過保濕、防曬，並依照季節更換護膚品來達到抗老目的。而王菲長期練瑜珈、皮拉提斯，不僅有助於維持體態、增加身體柔軟度，也對紓壓、維持身心平衡有幫助。

不過，高敏敏也提醒，長期茹素可能會欠缺部分營養素，建議可從其他方面去補充：

維他命B12

由於富含維生素B12的食物多來自肉類、海鮮，因此吃素的人較容易缺乏，建議可多補充藻類、海苔、營養酵母、天貝、蛋、乳製品等。

維他命D

平常可曬太陽來補充，但若遇到雨天、冬季陽光缺乏的日子，可以多吃乾香菇、雞蛋、乳製品等來補充。

鐵

不只肉類含有鐵質，蔬果中也有許多食物含鐵，如小麥胚芽、菠菜、紅莧菜等，也推薦搭配維生素C，幫助鐵質吸收！

鈣

乳製品、豆製品、深綠色蔬菜、堅果類皆含有豐富的鈣。

此外，也要記得多補充水分，多喝水可幫助代謝，甚至能提升身體的飽足感，因為有時候「覺得餓」其實是口渴了。至於每天要補充多少水分，可以從個人體重來衡量，基本上每公斤體重30毫升就是一天所需要的水量。

如50公斤的女生、70公斤的男生，一天大概要分別攝取1500與2100毫升的液態水。雖然上述的「水分」包括茶、湯、果汁、嗜好性飲料、咖啡、酒精等，但白開水與無糖飲品還是最好的選擇。

總之控制飲食的方式百百種，找到最持之以恆、最適合自己的方式，就能讓身體心靈更健康，達到凍齡、抗老的養生目的。

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